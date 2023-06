Jonas Vingegaard mod Tadej Pogacar.

Det var historien ved sidste års Tour de France - og i år står det endnu klarere, at det er de to, der trækker ALLE overskrifter, når talen falder på den samlede Tour-sejr.

Derfor fyldte sloveneren også særdeles meget, da Jonas Vingegaard afholdt sit sidste pressemøde, inden starten går i Bilbao lørdag.

For Pogacar, der har døjet med en håndledsskade og ifølge hovedpersonen selv fortsat gør det, har spillet al favoritværdighed over til Vingegaard - og samtidig har Pogacars UAE-hold endda udråbt Adam Yates som medkaptajn, hvis den slovenske stjerne ikke klarer mosten.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men umiddelbart lader Vingegaard sig ikke påvirke af det, som på pressemødet torsdag aften blev kaldt mind games fra UAE-lejren - ja, faktisk sender han en stikpille i den anden retning i stedet.

»Det spiller ingen rolle, hvem der siger, at den ene eller den anden er favorit. I sidste ende handler det om, hvem der er i bedst form.«

»Vi (Pogacar og Vingegaard, red.) kommer sandsynligvis til at kigge meget efter hinanden, men det handler ikke om, hvem der er den største favorit.«

»Jeg kunne også sige, at han var den største favorit,« lød det med et smørret smil fra Vingegaard på podiet torsdag.

Her var han flankeret af holdkammerat Wout van Aert, der heller ikke giver meget for, at Adam Yates pludselig er udråbt som medkaptajn hos Jumbo-Visma-rivalerne.

»Det ændrer ingenting. Det ændrer først noget, når Yates viser, at han er lige så god som de to andre. Hvis han ikke er det, så ændrer det ikke noget. Jeg tror, det er mind games,« sagde den belgiske stjernerytter, inden Vingegaard gjorde sit for at understrege, at han ikke lader sig påvirke af udtalelserne fra UAE-lejren:

»Det er nemt. Jeg koncentrerer mig om mig selv, og hvordan jeg kan blive bedre.«

»De sidste måneder har jeg også kun tænkt på træning, kost og på at få det optimale Tour de France. Og jeg er, hvor jeg skal være nu,« sagde Vingegaard selvsikkert, inden han rullede ud til holdpræsentationen foran Guggenheim i Bilbao.

Her går starten på lørdag, og du kan følge alt stort og småt fra Tour de France i B.T.s liveblog før, under og efter etaperne her på bt.dk.