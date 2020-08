For første gang nogensinde kommer en dansker til at køre Tour de France iklædt de mytiske VM-striber.

Ved årets udgave får den 24-årige Mads Pedersen debut ved Tour de France, og inden løbet fangede B.T. Trek-Segafredo-rytteren om en portion aktuelle emner:

Tour de France, om at køre rundt i VM-trikoten, men også om sæsonstartens mange styrt og danskerens overbevisende sprintersejr ved Polen Rundt for få uger siden.

Én ting blev lynhurtig klart under interviewet. Den danske verdensmester er ikke en mand, der nemt lader sig imponere.

Mads Pedersen skal køre Tour de France for første gang i karrieren. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Mads Pedersen skal køre Tour de France for første gang i karrieren. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Mads Pedersen om Tour de France

»Det rører mig ikke, at det er første gang, at jeg skal køre det. Det har ikke været altoverskyggende for mig. Men jeg har savnet cykelløb. Børn har jo også underligt nok savnet at gå i skole, fordi de har været væk så længe. Det samme gælder for mig.«

»Som drengerytter drømmer man om at køre Touren, for der kender man ikke til klassikerne endnu. Når man kører rundt og er 10 år gammel, er det Touren, man glæder sig til at køre. Så at køre Touren er en drøm, der går i opfyldelse.«

»I bund og grund ved jeg ikke, hvad Touren byder mig. Det er et cykelløb ligesom alle andre, og så må vi se, hvordan det går. Jeg har egentlig ikke udset mig nogen specifikke etaper. Jeg er med for at hjælpe Richie Porte. Det er mit hovedmål.«

Mads Pedersen vandt anden etape af Polen Rundt i en massespurt. Det betød, at han overtog løbets gule trøje for en stund. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Mads Pedersen vandt anden etape af Polen Rundt i en massespurt. Det betød, at han overtog løbets gule trøje for en stund. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Mads Pedersen om VM-trøjen

»Det gør ingen forskel for mig at køre Tour de France i VM-trøjen. Jeg tænker ikke så meget over, om jeg har trøjen på eller ej. Det tror jeg, at I tænker mere over, end jeg gør.«

»Jeg kan tydeligt mærke, at der er mere respekt om mig i feltet, efter jeg har fået VM-trøjen. Jeg får mere plads, folk skubber mindre, og jeg får lov til at sno mig forbi steder, hvor jeg ikke gjorde før. Og så er der flere folk i feltet, der pludselig synes, at de kender én.«

Mads Pedersen om styrt

»I forhold til styrt skal skylden nok findes mange steder. Både ryttere og UCI skal tage ansvar. Det går begge veje, og selv om jeg ikke kan give den gyldne opskrift, handler det om at give og tage.«

»Man skal ikke kun klandre de andre for, at det er noget lort. Det handler også om, at man skal gøre noget ved det. Uden UCI har vi ikke nogen cykelløb, og uden os er der ingen cykelløb heller. Jeg tror, at folk skal finde noget gensidig respekt, frem for at kaste med mudder.«

»Man kan mærke, at rytterne er overtændte. Det svarer jo til, at du ikke er på arbejde i tre måneder, og du så får at vide, at nu skal du altså vise noget.«

»Vores sponsorer har været gode ved os og betalt vores løn, uden at man har givet noget tilbage. Nu skal vi vise det, vi kan, vise vores tøj frem igen. Det er beskeden fra vores arbejdsgivere. Feltet er presset lige nu: Der er hold, der er lukningstruet, og folk, der er gået meget ned i løn.«

Mads Pedersen om en fremtid som sprinter

»Det er ikke noget, jeg har trænet efter. Jeg ved, at jeg kan køre en god spurt, og så flasker det hele sig indimellem, når vinden står rigtigt, og så går det min vej. Det gjorde det ved anden etape i Polen Rundt, som jeg vandt. Men jeg gider ikke være sprinter. Jeg kan bedre lide brosten.«