Han sad med løbets allerbedste over den stejle stigning, Cote de Pike.

Men én ting irriterede den danske mester Mattias Skjelmose ved ræset på den to kilometer stejle stigning i slutningen af 1. etape.

For mens Skjelmose sled og slæbte for at træde så mange watt igennem pedalerne, at han slog sin alltime-rekord, ja, så virkede det på danskeren til, at de største stjerner som Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar holdt tapas-selskab op ad baskerbakken.

»Det lykkedes mig at komme med Pogacar og Vingegaard over toppen, hvor vi sad fem eller seks mand. Og det er jeg stolt af.«

Foto: Luis Tejido/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Luis Tejido/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er rart at være med, men også lidt irriterende, at jeg skal sidde og lave alltime rekorder for at sidde med der.«

»Det krævede, at jeg kørte flere watt, end jeg nogensinde har gjort på den tid, vi kørte stigningen på. Jeg er ikke overrasket, men det er irriterende, at man næsten synes, de sidder og hyggesnakker, mens vi andre sidder og kører all out nede bagi,« sagde Skjelmose med et smil, da han foran Lidl-Trek-bussen cyklede af efter karrierens første Tour de France-etape.

Nu venter 20 etaper mere i selskab med de bedste af de bedste - men Skjelmose forventer, at det ikke kræver konstante rekorder de kommende tre uger, hvis han skal sidde med.

»Jeg tror, at ræset sætter sig mere efter første uge. Alle følger ikke alle, og hierarkiet bliver ligesom sat, så det tager jeg ikke så tungt.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og mens han var stolt over at sidde med Vingegaard og Pogacar over toppen - så havde den danske mester ønsket lidt mere i sprinten, der gav ham en ottendeplads på 1. etape i Bilbao - én placering foran Vingegaard.

»Jeg ville gerne have været lidt bedre i spurten. Men der var ikke mere i benene, selv om jeg blev en smule blokeret. Der var ikke så meget der, det var, hvad det kunne blive til.«

Danskeren fortæller desuden, at han endnu ikke har fået sin nye dannebrogstrikot - han regner dog med at kunne trække i den i starten af næste uge.

Husk at følge hele Tour de France på bt.dk og lyt til 'Touren på bagsædet', der optager podcast i kølvandet på feltet hele sommeren.