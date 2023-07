En nedsmeltet superstjerne, en cykelnation i vrede og en masse debat og lir på de sociale medier.

Wout Van Aert var en stor tordensky efter 2. etape af Tour de France, hvor han blev snydt godt og grundigt af franske Victor Lafay, som løb med etapesejren foran den belgiske favorit.

Efterfølgende gestikulerede Van Aert vredt, tonsede en vandflaske i asfalten, smed sin dyre cykel fra sig, traskede op i holdbussen og råbte sin skuffelse ud for til sidst at smække med en bildør.

Den sejrsvante cykelstjernes opførsel og de efterfølgende reaktioner i hjemlandet Belgien, hvor eksperters og fans' vrede er gået ud over Jonas Vingegaard, har kastet en flod af muntre betragtninger og heftig debat af sig på de sociale medier. Se de sjove reaktioner herunder og nederst i artiklen.

Pogacar laat nog even aan Yates zien hoe van Aert over de finish kwam?

I cykelkredse og blandt Tour de France-nørder er Van Aert-nedsmeltningen det helt store samtaleemne. Selv Tadej Pogacar har ikke kunne dy sig for at lege med, som det kan ses herover.

Debatten i Belgien og herhjemme tager afsæt i hvorvidt Jonas Vingegaard, som kører sammen Van Aert på Jumbo-Visma-mandskabet, skulle have ofret sig mere i slutfasen af gårsdagens etape for at hjælpe superstjerne-holdkammeraten med at spurte sig til en etapesejr.

Det mener man i den grad i cykelgale Belgien, hvor Van Aert er en elsket helt. Det samme gør Jumbo-Visma-rytteren Wilco Kelderman, som udtalte kritik af sin danske holdkaptajn, mens eksempelvis B.T.s Tour de France-kommentatorer, Bjarne Riis og Lance Armstrong, er delte i deres opfattelse.

Uanset hvor man står i debatten, så har Wout Van Aerts skuffelse og den interne ballade på Jumbo-Visma, i hvert fald sat fut i årets Tour de France.

Wout Van Aerts leadout-tog, hvis det stod til den belgiske presse:

Wout van Aert's lead out train if Belgian Press had it their way:

Van Aert forstår ikke, hvorfor han bliver fremstillet som en dårlig taber:

"Wout van Aert not pleased with how he s depicted."

Belgieren, da han ankom til hotellet:



Arrivée assez calme de Wout Van Aert à l'hôtel !

Belgiens 5-0-nederlag til Holland i en fodboldlandskamp for nylig - også Vingegaards skyld:



Allemaal de schuld van Vingegaard

Vingegaard og Van Aert, der mødes i holdbussen: