Tyvagtige personer har lettere spil end normalt, når Tour de France fredag sætter København på den anden ende.

For når verdens største cykelløb 1. juli lammer trafikken i hovedstaden, går det også ud over byens betjente.

På grund af de mange afspærringer har Københavns Politi besluttet at parkere patruljevognene og i stedet forsyne sig med rejsekort og hoppe i metroen.

»Under ikkeakutte opgaver kan vi med fordel gøre, som vi anbefaler alle andre – nemlig så vidt muligt at benytte sig af offentlig transport,« siger Peter Dahl, ledende politiinspektør.

Cykelløbet Tour de France sætter så småt sit præg på København. Her er det Østerbrogade, som er klædt i gule farver, mandag den 20. juni 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cykelløbet Tour de France sætter så småt sit præg på København. Her er det Østerbrogade, som er klædt i gule farver, mandag den 20. juni 2022. Foto: Liselotte Sabroe

»Etapen glider nemmest, hvis så få mennesker som muligt krydser selve ruten. Det gælder også politiet, så derfor benytter vi offentlig transport i det omfang, det giver mening.«

Det er de såkaldte ‘daglige driftsopgaver’, som politiet har vurderet løses bedst ved at bruge undergrundsbanen – sammen med resten af København.

»Der er indkøbt rejsekort til betjentene, så de rejser som andre passagerer,« siger Peter Dahl.

Skiftet fra Mercedes til Metro sker i forbindelse med holdpræsentationen i Tivoli den 29. juni og selvfølgelig fredag den 1. juli, hvor verdens bedste ryttere skal ud på en københavnsk rundtur på 13 kilometer.

Dagen efter er der motionsløb i København, og også her vil bilerne med de blå blink være parkeret, mens betjentene i stedet må svinge rejsekortet i menneskemylderet.

For der bliver trængsel i de smalle korridorer under København.

Metroselskabet forventer omkring 400.000 rejsende i undergrunden fredag den 1. juli – en af de travleste dage i metroens 20-årige historie.

Betjentene kan dog få lov at springe køen over, forklarer Lars Toft Krag, der er driftsdirektør i Metro Service.

»Hvis de er på opgave, og det ellers er noget, som vi kan påvirke, så giver vi dem prioritet over de øvrige passagerer. De er der jo for at løse en opgave – og oftest i tæt samarbejde med os.«

Driftsdirektøren fortæller samtidig, at de indkøbte rejsekort faktisk slet ikke er nødvendige.

»Politiet har altid lov til at rejse med Metroen, når de er i tjeneste. De behøver ikke anden rejsehjemmel end deres politiskilt,« siger Lars Toft Krag.

Der køres tre Tour de France-etaper i Danmark. Følg hele løbet tæt på Bt.dk.