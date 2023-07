Jonas Vingegaard var tilbage i topform, efter at han på torsdagens sidste kilometer fik en Tour-lussing af rivalen Tadej Pogacar.

Danskeren var både før og efter etapen et stort smil - og han virkede udadtil helt ubekymret over, at hans forspring til sloveneren skrumpede ind til 25 sekunder.

»Jeg tror, at det altid er bedre at være 25 sekunder foran end 25 sekunder bagud. For at være ærlig, så havde vi før dette Tour de France forventet at være lidt bagud på tid på dette tidspunkt.«

»Så det her er en meget god situation.«

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Og Vingegaard var overbevist om, at hans bedste Tour-dage venter i de kommende uger.

»Ja, faktisk. I de to seneste Tour-år har mine værste dage altid ligget i den første uge. Jeg har det altid sådan, at jeg får det bedre og bedre dag for dag.«

Så det virkede til, at torsdagens Tour-chok var ude af systemet. Og skal man tro den danske indehaver af den gule trøje, så har han ikke brugt meget krudt på at reflektere over krisen på torsdagens sidste bjerg.

Har du haft tid til at kigge på dine 'stats' på torsdagens sidste stigning og der kunne finde en forklaring på, hvorfor du ikke kunne følge med Pogacar?

»Det er ikke noget, jeg kigger på under et løb. Så jeg ved ikke, hvordan mine stats var på etapen. Det må du spørge min træner om - eller holdet.«