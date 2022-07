Lyt til artiklen

Tour de France anno 2022 bliver lige nu knust af en 25-årig thybo og en ung knægt fra Slovenien.

Ingen kan følge med Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, og det ser ud til, at de har slukket lys og håb hos samtlige konkurrencer, der ikke engang forsøger at angribe de to unge ryttere.

Dominansen er total – og kan være det i mange år fremover.

»Det er en rivalisering, der helt sikkert kan vare mange år ud i fremtiden. De er to ryttere med meget klasse, det har de allerede vist. Det er godt for fansene og for cykelsporten,« siger den colombianske stjerne Rigoberto Úran til B.T.

Foto: PAPON BERNARD Vis mere Foto: PAPON BERNARD

EF-Education Easypost-rytteren ved, hvad han taler om. I 2017 vandt han selv en etape i Tour de France og endte på andenpladsen samlet bag ved dengang urørlige Chris Froome.

I skrivende stund fører Jonas Vingegaard Tour de France med 2 minutter og 22 sekunder ned til Tadej Pogacar og 21 sekunder yderligere ned til Geraint Thomas.

Hvis det ikke var for Jumbo-Vismas ultraoffensive taktik på 11. etape – der kørte Tadej Pogacar i sænk og sendte Jonas Vingegaard i gult – har de to favoritter knust al konkurrence blandt klassementfolk på samtlige etaper.

Her vandt Vingegaard etapen, mens Pogacar kørte i mål som nummer syv – fuldstændig smadret af at have lukket ned for Jumbo-Visma-angreb meget af dagen.

»Jonas er meget stærk. Der er mange tangenter at spille på, og sidste år viste han, at han er parat til at vinde Touren,« siger Rigoberto Úran og forklarer, at kampen ikke er ovre endnu.

»Vi er alle rivaler, vi har hver vores hold. Det er en krig.«

Den 35-årige rytter kommer dog med en lettere kryptisk melding, da han bliver adspurgt om, hvem han tror vil stå tilbage som vinder af årets Tour de France.

»Jeg ser meget op til Pogacar. Han har meget klasse. Vi er alle mennesker, man har gode og dårlige dage. Der er meget af Touren tilbage, vi må vente og se,« siger Úran.

Rigoberto Úran ser en stor stjerne i Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Rigoberto Úran ser en stor stjerne i Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO

Indtil søndagens etape lignede Jonas Vingegaards Jumbo-Visma-hold på papiret det stærkeste mandskab af det og Pogacars UAE-tropper.

Men nu sidder danskeren tilbage med et stærkt svækket hold, efter Primoz Roglic og Steven Kruijswijk har trukket sig. Det kan få afgørende betydning i Pyrenæerne, når de sidste bjergslag i dette års Tour skal udkæmpes.

»Hvis Vingegaard kører, som han gjorde i Alperne, så har han den gule trøje i Paris,« siger den norske profil Alexander Kristoff til B.T.

»Som skandinav håber jeg jo på Jonas Vingegaard. Men jeg har også været holdkammerat med Tadej Pogacar, og jeg kan virkelig godt lide ham. Så for mig er det lidt ligegyldigt, hvem der vinder. Men det ville nu være fedt med en dansk vinder – det er der ingen tvivl om.«

Ser man bort fra danskerens unikke færdigheder som klatrer – der i øvrigt har fået Pogacar til at kalde ham for verdens bedste i den disciplin – har Vingegaard også en historie, der får Kristoff til at trække på smilebåndet.

I flere år arbejdede den gulklædte dansker nemlig på en fiskefabrik i Hanstholm, hvor han pakkede fisk fra tidlig morgen til middag, inden han satte sig i sadlen for at træne.

»Det er specielt at gå fra at pakke fisk til at vinde Tour de France. Men det fungerer tydeligvis for nogen,« siger Alexander Kristoff.

»Det er fedt, og han ligner en typisk klatrer. Tynd og slank. Jeg er sikker på, han kommer til at opnå nogle gode resultater fremover.«

Alexander Kristoff. Foto: JASPER JACOBS Vis mere Alexander Kristoff. Foto: JASPER JACOBS

Hos danskerne i feltet ligger optimismen også primært hos landsmanden.

En af danskerne er Team BikeExchange-Jaycos Christopher Juul-Jensen.

»Han har jo alle de rigtige kvaliteter man skal have for at vinde Touren. Så det tror jeg på, han gør. Det bliver interessant, for Pogacar har jo vist indtil i går, at han var den bedste i verden i stort set alt terræn,« mener han.

Også Magnus Cort ser Vingegaard som den med størst sandsynlighed for den samlede sejr.

»Siden Jonas Vingegaard tog tid på Col du Granon, har jeg tænkt, at han er storfavorit. Nu styrtede han søndag, og det er aldrig helt til at vide, hvor meget det koster ham. Og så mistede han jo to hjælpere,« forklarer Cort.

Der resterer seks etaper af Tour de France, inden rytterne rammer Paris og siger tak for denne gang.

Undervejs skal der køres to nøgleetaper i Pyrenæerne onsdag og torsdag, der kan vende op og ned på styrkeforholdet i det dansk/slovenske slag.

Derudover skal rytterne ud på 40 kilometer på lørdag, hvor det gælder en enkeltstart.

Også den kan blive udslagsgivende for den endelige sejr.