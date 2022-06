Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen havde for alvor fundet den rød-hvide klaphat frem.

Hele 17 jublende og støttende opslag på Mette Frederiksens sociale medier blev det til på en enkelt måned, da herrelandsholdet sidste sommer nåede kvartfinalen til EM i fodbold.

Men da Jonas Vingegaard i juli samme år kunne stå på podiet i Paris som nummer to i verdens største cykelløb efter det, der blev kaldt for en af de største danske sportspræstationer i nyere tid, var der helt stille på statsministerens sociale medier, hvor hun ellers er kendt for at poste flittigt om stort og småt.

»Vingegaard er ellers alt det, Mette Frederiksen burde elske. Han er en working class hero, han er fra Thy, han er underspillet, beskeden og han knokler,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Også daværende kulturminister, Joy Mogensen, lavede flere opslag på sociale medier om fodbold i sommeren 2021, men selvom idræt hører ind under kulturministerens område, var der heller ikke nogen lykønskning til Jonas Vingegaard fra den kant.

»Man skal som udgangspunkt nok tænke, at politikerne laver flest opslag om det, de er mest bidt af. Man er jo ikke, heller ikke som statsminister, tvunget til at have interesse for alt – og noget tyder på, at Mette Frederiksen måske ganske enkelt bare ikke går ret meget op i cykling,« siger Søs Marie Serup.

Når der heller ikke er meget cykling af finde på de andre socialdemokratiske politikeres sociale medier, kan det hænge sammen med at cykelsport i Danmark forbindes med noget andet end håndbold og fodbold.

»For politikere gælder tommelfingerreglen, at jo mere folkeligt det er, jo mere er man med på det – og her er fodbold og håndbold noget mere folkelige end cykling.«

For selvom cykling oprindeligt blev betraget som en arbejdersport, er det ifølge Søs Marie Serup nok ikke ret mange danskere, der i dag ser cykelsporten som lige så folkelig som fodbold og håndbold.

»Det har formentlig noget at gøre med, at det er en relativt dyr sport, som mange også forbinder med noget meget maskulint. Det er egentlig ikke helt fair, når der er så mange mennesker i Danmark, der dyrker cykling.«

Selvom Mette Frederiksen måske ikke er helt lige så begejstret for cykelsport som for håndbold og fodbold, så vil det alligevel være en god idé for hende at hoppe med på den gule cykelbølge i de kommende dage.

»Det ville være en rigtig god idé at få vist lidt begejstring for Vingegaard og de andre danske cykelstjerner i år, for en prolog i Danmark er så stor en begivenhed, at det næsten ville virke underligt andet,« siger Søs Marie Serup.

Statsminister Mette Frederiksen er lige nu, og en del af torsdag til NATO-topmøde i Spanien. Hun kommer ikke til at deltage i den officielle i gallamiddag i forbindelse med Tour de France på Københavns Rådhus torsdag aften.

Om hun kommer til at deltage i andre begivenheder under Tour de France i Danmark, er på nuværende ttidspunkt ikke endelig afklaret, oplyser Statsministeriet.

Ifølge Søs Marie Serup ville det sende et noget underligt signal, hvis en dansk statsminister ikke er en synlig del af en Tour de France-start i Danmark.

»Det vil også være at misse en gylden chance for at være med i noget, som mange danskere går op i lige nu,« siger Søs Marie Serup.

Men ikke engang en Tour de France-start i Danmark er nok til at flytte fokus fra det, der er Mette Frederiksen og regeringens absolut største møgsag lige nu - minksagen.

Torsdag lander den længe ventede beretning fra Minkkomissionen, og lige meget hvordan statsministeren vælger at håndtere sin kommunikation i dagene efter, vil hun blive mødt af kritik.

»Det er dammed if you do, dammed if you don't. Det vil nu nok være en god idé for at hende komme ud og kippe lmed flaget. Også selvom hun helt sikkert vil få kritik for at hun prøver at flytte fokus fra minksagen.«



