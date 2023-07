Sidste sommer blev han folkehelt i prikker, Tour-etapevinder for anden gang og havde kortvarigt klodens mest omtalte skæg.

Men årets Tour de France er en helt anden historie for udbrudskongen Magnus Cort.

Inden onsdagens etape til Beaujolais havde den vinglade bornholmer kun et enkelt top-50-resultat i årets Tour, men det skulle revancheres i det kuperede terræn.

Håbet om den 27. karrieresejr led dog et tidligt knæk.

»Jeg bliver fanget bag det styrt, som deler feltet efter 45 minutter. Så var der ingen vej tilbage. Men jeg havde travlt med at følge med, må jeg sige,« siger EF Education-rytteren efter etapen.

Forventningerne til Magnus Cort har som altid været enorme inden Touren, men det er end ikke blevet til et udbrud i årets løb. Det irriterer danskeren.

»Jamen jeg er jo frustreret over, at jeg ikke kan indfri dem. For mig selv - og for holdet selvfølgelig.«

Seneste løb for Magnus Cort inden Touren var Giro d’Italia, hvor han med en etapesejr kørte sig ind i en eksklusiv klub af danskere med triumfer i alle grand tours.

30-årige Magnus Cort. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 30-årige Magnus Cort. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Men det tyder ikke umiddelbart på, at den høst bliver udbygget.

»Jeg mangler lige det sidste for at være rigtig med i starten, når det bliver hårdt. Desværre. Det er ikke fordi, jeg er sindssygt dårligt kørende. Jeg kommer okay igennem. Jeg mangler bare lige de sidste to procent.«

Etape 12 var en dag, hvor vi havde regnet med dig. Hvor mange er der tilbage i Touren, hvor du også har sat krydser?



»Der er nok ikke så mange så oplagte tilbage. Det bliver svært i weekenden, men det kan man ikke gøre så meget ved.«

