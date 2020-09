Pedersen, Fuglsang, Cort og Kragh. Holm, Skibby, Rolf og Riis.

Hver generation har sine store cykelnavne. Og Danmark har masser af danske navne – både dem, der brillerede i 80'erne og 90'erne, og så dem, der træder hårdt i pedalerne i dag.

Men hvem af nutidens aktive danske ryttere minder egentlig mest om henholdsvis Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Jesper Skibby og Brian Holm? Det svarer de to sidstnævnte på.

B.T. har allieret sig med de to tidligere ryttere Brian Holm og Jesper Skibby, og hver dag under Tour de France fortæller de historier fra de gode gamle dage og vilde fester, om cykelsportens største divaer, tidligere holdkammerater og meget meget mere.

Et lidt søvnigt dansk landevejshold til pressemøde mandag morgen 30. juli. Fra venstre: Riis, Sørensen, Holm, Skibby og Michaelsen. NORDFOTO 1996 Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Et lidt søvnigt dansk landevejshold til pressemøde mandag morgen 30. juli. Fra venstre: Riis, Sørensen, Holm, Skibby og Michaelsen. NORDFOTO 1996 Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

I denne omgang kigger Brian Holm og Jesper Skibby nærmere på to forskellige generationer af danske cykelryttere for at finde ud af, hvem der minder om hvem – og deres egne navne kommer også i puljen.

For eksempel mener Brian Holm, at både Magnus Cort, der dog ikke er udtaget til dette års Tour de France, og Søren Kragh godt kunne minde lidt om Jesper Skibby. Hør hvorfor i videoen i toppen af artiklen.

Til gengæld køber Jesper Skibby ikke ind på Brian Holms bud på, hvilken dansk rytter der minder mest om Holm selv.

Hør selv i dagens lille video med de to tidligere cykelryttere øverst.