Favoritterne tog en ekstra hviledag på onsdagens kuperede 16. etape i Tour de France. Sådan så det i hvert fald længe ud, men pludselig satte det hollandske storhold Jumbo-Visma fart over feltet.

På dagens sidste knold – kategori 4-stigningen Cote d'Aspret-Sarrat – tog fanden ved Wout van Aert og Jumbo-Visma, og med Jonas Vingegaard på slæb blev det sat fut i fejemøget. Feltet knækkede straks.

En lille magtdemonstration fra det decimerede Jumbo-Visma-hold – men hvad gik det egentlig ud på?

Wout van Aert forklarede efter etapen, at man ville sætte Ineos-kaptajnen Richard Carapaz under pres.

Van Aert satte et vildt tempo i etapens sidste fem kilometer. Her med Jonas Vingegaard på hjul. Foto: BENOIT TESSIER

»Det kunne have givet mere. Vi greb bare momentet. Det var slet ikke planlagt. Men vi fik at vide, at Carapaz sad et stykke tilbage i feltet, og det var tegnet til, at vi skulle forsøge. I sidste ende var han stadig en del af første gruppe. Men det var fint at gøre forsøget,« siger Wout van Aert og fortsætter:

»Der var sidevind på den sidste del af etapen. Der skete ikke så meget, men vi viste endnu en gang, at vi er klar.«

Favoritterne endte med at komme i mål samlet efter en afsluttende sprint på målbakken i Saint-Gaudens.

Manden i den gule trøje, Tadej Pogacar, tog imod det opskruede tempo med højt humør. På pressemødet efter dagens etape følte han sig i hvert fald ikke truet af angrebet:

Tadej Pogacar. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Det var sjovt! Vi nyder at sprinte mod hinanden,« grinte sloveneren, der har mere end fem minutter ned til Rigoberto Urán på andenpladsen.

Samtidig slog han fast, at han ikke mener, at de andre klassementshold »havde kørt med deres bedste strategi indtil videre.«

En lille stikpille fra den suveræne mand i spidsen, som altså på ingen måder føler sig truet.

Pogacar nævnte eksempelvis, hvordan Uráns mandskab EF Education – Nippo var det eneste hold, der for alvor havde lagt tryk på. Det foregik dog mest ned ad bakke og i et forsøg på at køre udbruddet en smule ind.

Team Bora Hansgrohes Patrick Konrad tog sin første Tour de France-etapesejr. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Egentlig ikke med henblik på klassementet, men fordi Team Bahrain Victorious havde folk i udbruddet, som kunne give dem et stort forspring i holdkonkurrencen.

Patrick Konrad (Bora) triumferede på tirsdagens etape, da han kørte alene i mål efter et længere udbrud.

Den 29-årige østrigske mester kørte de sidste godt 36 kilometer alene og passerede et par stigninger uden selskab, inden han kunne løfte armene i vejret.

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) vandt forfølgernes spurt 42 sekunder efter Konrad. Michael Matthews (BikeExchange) blev nummer tre.

Jumbo-Visma lagde tryk på i etapeafslutningen. Foto: THOMAS SAMSON

Flere danskere var i spil undervejs på etapen, men de fik ingen afgørende indflydelse på afslutningen.

De kommende dage venter to af de hårdeste etaper i Pyrenæerne.

Onsdag gælder det godt 178 kilometer fra Muret til Saint-Lary-Soulan Col du Portet, hvor det slutter barskt med blandt andet mål på en stigning uden for kategori.

Tour de France slutter på søndag i Paris.