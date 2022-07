Lyt til artiklen

I forvejen var næsten 12 millioner øjne rettet mod Jonas Vingegaard.

Men den seneste uge er det antal blevet mangedoblet, siden den danske stjerne iførte sig cykelsportens mest ikoniske trikot, den gule trøje.

Indtil videre er det blevet til seks dage i førertrøjen og det enorme pres, der følger med.

Onsdag afslørede Vingegaard en overraskende detalje, om hvordan han håndterer den massive opmærksomhed.

Jonas Vingegaard med familien. Foto: Pernille Magaard Bøgh

»Min kæreste giver mig faktisk mange råd,« fortalte Jonas Vingegaard til franske France Télévisions om kæresten Trine Marie Hansen.

Umiddelbart virker det ellers nærliggende at spørge holdkammeraten Primoz Roglic, der har vundet en række af verdens største cykelløb og været manden i den gule trøje.

Men sådan forholder det sig ikke.

»Hun siger til mig, at jeg skal stoppe med at læse aviser. Så dem læser jeg ikke mere,« afslørede Jonas Vingegaard om et af sine våben til at afværge nervøsiteten forbundet med den gule trøje.

»Jeg tager det stille og roligt. Jeg ved, at det er en del af gamet, at der er meget opmærksomhed, når man bærer den gule trøje. Jeg lader mig ikke irritere af det.«

Nu er Jonas Vingegaard få dage fra en ikonisk, historisk og episk Tour de France-sejr, der ser mere og mere sikker ud for hver dag, der går.

Og den har cykelstjernens kæreste utvivlsomt en enorm aktie i.

»Hun betyder alt for mig. Hun er virkelig god i forhold til at hjælpe med alt,« forklarede Jonas Vingegaard.