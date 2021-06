Hun er en af sommerens mest populære stemmer og kæreste med ham, alle kigger på fulde af beundring.

Men nu melder den franske tv-vært Marion Rousse, at hun næppe vil være at finde ved France Télévisions Tour de France-dækning i år.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

For nylig kom det frem, at Rousse og superstjernen Julian Alaphilippe var blevet forældre til en lille dreng, Nino, og derfor vil den folkekære tv-vært, kommentator og tidligere cykelrytter ikke vil være på skærmen til årets Tour de France.

'I er mange, der har stillet mig spørgsmålet … nej, ingen kommentatorgerning for mig ved Tour de France i år. Jeg har brug for at tage mig af min lille Nino, som er 10 dage gammel, lære denne nye moderrolle at kende og komme mig rent fysisk og emotionelt,' skriver Marion Rousse på Instagram.

Parrets søn blev født mandag den 14. juni, og franske Julian Alaphilippe, der vandt Tourens første etape, sendte også en hilsen afsted til sin nyfødte søn, da han kørte alene over målstregen.

Marion Rousse lover dog, at hun vil være til stede under dele af årets Tour de France.

'Jeg kommer til at lytte til mine venner på France TV Sport for ikke at misse noget fra Touren, og jeg vil også være med nogle gange. Det her bliver en Tour, som jeg kommer til at opleve på en meget anderledes måde, end jeg plejer.'

Til gengæld ser det umiddelbart ud til, at hun skal kommentere cyklingen ved OL i Tokyo 24., 25. og 28. juli på kanalen. Det sker dog i en kommentatorboks fra Paris.

Mation Rousse har arbejdet for France Télévision (der svarer til DR i Danmark, red.) siden 2017. Hun stoppede selv sin karriere som cykelrytter i 2015.