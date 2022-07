Lyt til artiklen

Kort efter Jonas Vingegaard skrev cykelhistorie ved at køre sig i den gule førertrøje, mindede superstjernen – for ja, det er han nu – mest af alt om en knægt fra Glyngøre.

For få minutter efter at have slået Tadej Pogacar og alle de andre favoritter til plukfisk, vinde etapen og samtidig køre sig i den gule trøje, sad den 25-årige dansker og rullede stille og roligt af tæt ved podiet på en motionscykel.

Men billederne afslørede også, at danskeren sad med sin telefon i øret og talte med ja – gad vide hvem?

Gul feber. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Gul feber. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Det gav Jumbo-Visma-rytteren et svar på, da han besvarede pressens spørgsmål kort efter.

»Jeg talte i telefon med min kæreste,« forklarede Jonas Vingegaard, der indledte sit svar med et stort smil.

Og så begyndte han ellers på en rørende ode til sine piger, kæresten Trine Marie og datteren Frida på knap to år.

Den satte sig dybt i pressecenteret, hvorfra journalister kunne stille spørgsmål til dagens helt.

»Hun betyder alt for mig. Hendes støtte, og den jeg får fra min datter, er utrolig.«

Den ellers til tider generte fyr var i denne sammenhæng ikke bleg for at putte ord på forholdet til sin familie.

»Jeg ville aldrig kunne gøre noget af det her uden dem. De betyder virkelig alt for mig. De er det vigtigste for mig,« sagde Jonas Vingegaard.

»Derfor er det også det første, jeg gør. At ringe til dem.«

Thyboen kørte en fantometape onsdag, da han henviste Nairo Quintana til andenpladsen 59 sekunder efter og satte Pogacar med næsten tre minutter.

Jonas Vingegaard kan altså andet end at være en killer på cyklen – men også et hjertevarmt menneske, kort efter at have maltrakteret de 158 resterende ryttere, han kæmper mod til Touren.