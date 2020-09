Ritualer og overtro har altid hørt til sportens verden.

Og begge dele er da også at finde i professionel cykling, hvis man spørger Brian Holm. Den tidligere danske cykelrytter kan heller ikke sige sig fri for selv at have et lille ritual den dag i dag.

»Selv i dag er det sjældent, jeg spiser morgenmad, men skal jeg til cykelløb, så skal jeg have præcis tre kopper kaffe.«

Brian Holm og Bjarne Riis. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Brian Holm og Bjarne Riis. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Der var mange forskellige typer af ritualer, former for overtro eller rutiner, som cykelrytterne fra Brian Holms generation gjorde brug af. Og en af dem, der ifølge den danske Deceuninck-Quick-Step-sportsdirektør var overtroisk, er selveste Bjarne Riis.

»Det var noget med sorte katte. Der var en dag, vi kørte, så bremsede han, så han slog hovedet op i forhjulet.«

»Han ser en sort kat og holder der og glor på en landevej i et kvarter. Indtil der er en anden bil, der krydser først,« fortæller Brian Holm.

