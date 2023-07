Det var næsten ikke til at bære, da sprinterlegenden Mark Cavendish lørdag styrtede, brækkede kravebenet og udgik af karrierens - formentlig - sidste Tour de France.

Og derfor har B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet' sat Cavendish' mangeårige sportsdirektør og tætte ven Brian Holm i stævne for at hylde den britiske supersprinter.

I den forbindelse løfter Holm sløret for flere sider af den 38-årige Tour-legende og i den seneste udgave af podcasten fortæller han blandt andet om ét af mange eksplosive møder mellem de to temperamentsfulde og stædige personligheder - et møde, der kortvarigt kostede Holm rollen som forlover til Cavendish' bryllup.

»Jeg glemmer aldrig hans sejre, og en af dem var på en hård kuperet etape i Giro d'Italia til Cherasco,« indleder Holm sin historie om Cavendish' triumf på 13. etape i 2013-udgaven af det italienske etapeløb, hvor de to havde været særdeles uenige om kørslen på etapen.

Men denne gang var det ikke så meget triumfen, som Holm husker - nej, det var i højere grad efterspillet.

»Jeg tænkte, jeg måtte op på hans værelse og sige tillykke. Han lå på sengen. Han lå og græd.«

»Da jeg kom ind, råbte han: 'Fuck off! Fuck out of my room!'. Han mente, at jeg havde ødelagt ham. Han mente, han aldrig ville blive et menneske igen. Han var fuldstændig smadret,« siger Holm, der dengang var sportsdirektør på Omega Pharma-Quick Step-holdet.

Men stædig, som han er, lagde Brian Holm sig ikke ned - og så endte de to i et episk skænderi:

»Jeg blev selv hidsig og sagde: 'Du er lige kommet fra Sky, hvor du har brokket dig over, at de aldrig kørte for dig, din fucking tøsedreng! Nu kører vi for dig i 240 kilometer, og så ligger du og tuder. Så kan du kraftedeme fucke tilbage til Sky!'. Så smækkede jeg med døren og gik. Jeg var rasende,« fortæller Holm livligt til B.T.

Og det skænderi kostede altså kortvarigt den danske cykelboss rollen som best man til Cavendish' - lige indtil morgenen efter.

»Om aftenen ringede hans kone og spurgte, hvad der var sket. For Mark ville ikke have, at jeg var best man til hans bryllup længere.«

»Jeg svarede: Det gider jeg sgu heller ikke være. Han er en tøsedreng.«

»Men morgenen efter kom han ned, slog mig i nakken, og så var der ro på igen. Så man kan sige, at vores forhold altid har været præget af lange stillelege.«

»Og når vi blev uvenner, så har vi altid haft et års stilleleg ad gangen,« siger Holm blandt andet om sine erindringer med supersprinteren, der på grund af et kedeligt styrt lørdag måtte udgå af Tour de France.

De kan høre hele historien i B.T.-podcasten 'Touren på bagsædet', hvor Holm i øvrigt fortæller flere anekdoter om den britiske sprinter.

