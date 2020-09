Én ting, der i den grad spiller ind, når der hvert år køres Tour de France, er vejret.

Brændende sol, hedebølge, regnvejr, hagl og vind. Der er meget, der kan spille ind i forhold til, hvordan en Tour de France-etape udfolder sig.

For Brian Holm var der en slags vejr, han allerbedst kunne lide at køre i. Regnvejr.

The pack rides in the rain during the 203, 5 km second stage of the 104th edition of the Tour de France cycling race on July 2, 2017 between Dusseldorf, Germany and Liege, Belgium. / AFP PHOTO / PHILIPPE LOPEZ Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere The pack rides in the rain during the 203, 5 km second stage of the 104th edition of the Tour de France cycling race on July 2, 2017 between Dusseldorf, Germany and Liege, Belgium. / AFP PHOTO / PHILIPPE LOPEZ Foto: PHILIPPE LOPEZ

»Det har altid irriteret mig ad helvede til, at du (Brian Holm, red.) synes, at regnvejr var pisse fedt at køre i,« lyder det fra Jesper Skibby, der selv hadede at køre, når det regnede.

»Jeg elsker simpelthen regnvejr. Jeg tror, det er noget med, hvordan man er bygget. Jeg tror, at min krop fungerer bedre i regnvejr,« siger Brian Holm og påpeger også den risiko, der følger med det at køre i regnvejr.

Omvendt havde Brian Holm det ikke lige så godt med at cykle i varme og sol.

