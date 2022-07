Lyt til artiklen

Det kan godt være, at Jonas Vingegaard er vinder af Tour de France. Men det afholder ham ikke fra at blive hyldet i mere afdæmpet stil.

Når han tirsdag skal hyldes i Holland, hvor Jumbo-Visma har hovedkvarter, skal han forbi holdets sponsorer.

»Vi tager med Jonas (Vingegaard, red.) hen til vores sponsorer, og efter det tager vi hen til hovedkontoret, hvor vi har en ceremoni med vores team og sponsorer,« fortæller Jasper Saeijs, der er marketing manager i Jumbo-Visma.

Men hovedkvarteret i Den Bosch er ikke det eneste sted, hollænderne kan få et glimt af den danske superstjerne.

Hvis du tilfældigvis er ude at handle i Jumbo onsdag, kan du være heldig at få et glimt af den danske superstjerne.

»Vi vil også tage forbi supermarkedet, men fejringen med holdet og sponsorerne er på hovedkontoret.«

Supermarkedet, som Jasper Saeijs nævner, er den hollandsk-belgiske supermarkedskæde Jumbo, som er en af holdets hovedsponsorer.

Hvad Jonas Vingegaard præcis skal lave i supermarkedet, vides ikke, men ifølge Saeijs er Vingegaards dag afsat fra klokken 15.30 til 19.30.

Først er der reception for gæster og efterfølgende for vinderne – angiveligt hele Jumbo-Vismas Tour-hold.

Jumbo-Visma-rytterne kan se frem til en stor hyldest, når de lander i Holland.

Dernæst venter en ceremoni på hovedkvarteret, og til sidst afsluttes dagen med en grillfest.

Onsdag vender Vingegaard hjem til kæmpe hyldest i Danmark. Her starter hyldesten på Københavns Rådhus, inden turen går i Tivoli.

Dagen efter går turen hjem til Glyngøre, hvor der ligeledes er planlagt stor hyldest af den danske stjerne.