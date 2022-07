Lyt til artiklen

Der gik et sus gennem kroppen på de fleste, der fulgte med i søndagens Tour de France-etape.

Håbet om en dansk Tour-vinder var millimeter fra at lide et knæk, da Jonas Vingegaard styrtede på dagens etape.

Heldigvis kom Jumbo-Visma-danskeren på cyklen igen, og kunne kort efter etapen fortælle B.T.s udsendte, at han var øm, men ved godt mod. Inden Vingegaard kom i mål, måtte hans holdkammerater dog holde vejret.

»Efter et styrt i den gule trøje, tror jeg, alle ville være lidt nervøse. Ja, han (Jonas Vingegaard, red.) var nervøs, da det skete. Vi ventede på ham, men vi fik hevet ham med op, Wout (van Aert, red.) og jeg. Og han var fokuseret, da vi kørte oppe forrest med ham,« fortæller Jumbo-Visma-rytteren Christophe Laporte.

Dagen kan nok bedst beskrives som en maridtsdag for Jumbo-Visma, der mistede Primoz Roglic inden dagens etape.

Undervejs på etapen røg også Tiesj Benoot og Vingegaards ekstremt vigtige hjælperytter Steven Kruijswijk til jorden. Kruijswijk styrtede med blot 63 kilometer til mål og måtte efterfølgende forlade Touren i ambulance med store smerter.

Derfor var der også nervøsitet at spore, da Vingegaard faldt til jorden og slog skulderen mod den varme asfalt.

»Vi fokuserede på Jonas, og Wout kørte sprinten selv. Til sidst gik det godt, men der var 5-10 kaotiske minutter med Steven (Kruijswijk, red.), Jonas (Vingegaard, red.) og Tiesj (Benoot, red.), der alle styrtede. Det er ting, man ikke kan styre, og desværre skete det for os,« siger Christophe Laporte.

Efter søndagens etape var det derfor også en trist Jonas Vingegaard, der satte ord på tabet af Roglic og Kruijswijk.

»Det er to meget, meget vigtige holdkammerater. To meget, meget stærke ryttere. Det er ikke godt. Det var virkelig en dårlig dag for os i dag, men vi må bare blive ved med at kæmpe – hele vejen til Paris,« siger Vingegaard.

