Solen over San Sebastián skinner på Tadej Pogacar og UAE-teamet, mens det trækker op til uvejr over Jumbo-Vismas holdbus.



En opsigtsvækkende kritik af Jonas Vingegaard rejser sig nemlig internt på det ellers så sammentømrede hold.

Vingegaards luksushjælper Wout van Aert glippede på chokerende vis sejren på anden etape, fordi Victor Lafay formåede at stikke af fra frontgruppen, og det får Vingegaards’ holdkammerat Wilco Kelderman til at skyde med skarpt.

»Hvis Vingegaard også havde kørt med, så havde vi vundet. Vi bliver nødt til at kigge på det her. Man kan ikke forudsige alt i løbet. Det kunne helt sikkert have gjort hele forskellen. Og så havde vi taget den sejr. Desværre gik det ikke sådan,« siger han til HLN, B.T.s søstermedie i Belgien.

Cycling - Tour de France - Stage 2 - Vitoria Gasteiz to San Sebastian - Spain - July 2, 2023 Team Jumbo-Visma's Jonas Vingegaard in action with riders during stage 2 Pool via REUTERS/Papon Bernard Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 2 - Vitoria Gasteiz to San Sebastian - Spain - July 2, 2023 Team Jumbo-Visma's Jonas Vingegaard in action with riders during stage 2 Pool via REUTERS/Papon Bernard Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix

Også Jumbo-Visma-sportsdirektøren Frans Maassen mener, at Jonas Vingegaard burde have gjort mere på etapens sidste kilometer. Ligeledes til HLN lyder det:

»Vingegaard fokuserer selvfølgelig så meget som muligt på Pogacar. I bagklogskabens lys kunne han godt have gjort noget. Men ingen havde regnet med et angreb fra Lafay på den sidste kilometer.«

Jonas Vingegaard blev allerede efter lørdagens etape til Bilbao udsat for kritik i særligt belgiske medier.

Her undrede eksperter sig over, at Vingegaard ikke gjorde mere for at hente Yates-brødrene, som havde givet Wout van Aert muligheden for at køre med om sejren.

Men Jonas Vingegaard forklarer efter den hektiske andenetape i San Sebastián, at han er lodret uenig i skudsmålet fra pressen – og holdkammeraten.

»Det er ikke fair. Jeg hjælper ved ikke at trække med Pogacar,« svarede Vingegaard, som altså fokuserede på situationen på toppen af Jaizkibel, hvor han nægtede at tage føringer, da han sammen med Tadej Pogacar slog et hul.

For et år siden på Champs Elysees - da alt var fryd og gammen på Jumbo-Visma. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere For et år siden på Champs Elysees - da alt var fryd og gammen på Jumbo-Visma. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Efterfølgende forklarede Vingegaard, hvordan han mener, at han hjalp Van Aert på søndagens etape, hvor han på et tidspunkt havde et forspring på 15 sekunder med sin slovenske rival.

»Jeg kunne sagtens have kørt med Pogacar, og så var vi måske kørt alene hjem – ham og jeg. Men jeg valgte at hjælpe og tænke på, at Wout kunne køre for etapesejren.«

»Jeg valgte ikke at føre med Pogacar, og derfor blev vi hentet. Vi er skuffede over ikke at vinde, og der var da ikke noget, jeg havde håbet mere end at Wout havde vundet,« lød det fra Vingegaard, som siden gentog sin pointe.

»Jeg synes, at jeg gjorde noget for Wout. Jeg kunne have været selvisk og trukket med Pogacar. Så på den måde hjalp jeg ved ikke at trække med ham.«

Vingegaard fortalte i den bagende varme i San Sebastián desuden, at det trods Wout van Aerts ærgerlige andenplads var en udmærket dag i den forstand, at Vingegaard tabte færre sekunder til Pogacar, end man kunne have frygtet.

»Det værste kunne være, at han tog 18 sekunder, og jeg fik intet. Nu tog han 12, og jeg tog fem, og det er selvfølgelig meget bedre.«

Det lille lyspunkt så Wout van Aert ikke ud til at nyde, da han ankom til holdbussen efter etapen.

Tydeligt arrig kastede han sin cykel i jorden, og da han trådte ind i holdbussen, lød der højlydte vredesudbrud, fortæller B.T.s reporter Jonas Dalgård, som var til stede.

Han optog en video af belgierens vredesudbrud efter etapen. Se den øverst i artiklen.