Loulou Fuglsangs struttende mave vidner om, at familien Fuglsang snart vokser sig større.

Om kun seks uger har hun termin. Derfor er det usikkert, om Loulou Fuglsang får lov til at se sin mand, stjernerytteren Jakob Fuglsang, krydse målstregen i Paris til dette års Tour de France.

»Jeg er glad, når det er overstået,« indrømmer Loulou Fuglsang og henviser til sin babybule.

»Men jeg har det godt, og jeg har kunnet løbe til nu, så jeg skal ikke beklage mig. Min læge har dog sagt til mig, at hvis jeg vil med til Tour de France, så skal jeg stoppe med at løbe nu.«

Loulou og Jakob Fuglsang. Vis mere Loulou og Jakob Fuglsang.

Loulou Fuglsang plejer at træne mindst 15 timer om ugen. B.T. har tidligere fortalt, hvordan hun kravler op ad bjergene omkring rivieraen, som havde hun aldrig lavet andet, eller snildt tager en løbetur på 15 kilometer.

»Jeg savner at cykle. Siden jeg blev gravid, har Jakob forbudt mig at cykle udenfor, fordi det er for farligt. Så jeg har mest løbet og cyklet indenfor,« fortæller hun.

Loulou savner at cykle. Vis mere Loulou savner at cykle.

Men nu er der også sat en stopper for løb, og lægens ord er derfor taget til efterretning.

I hvert fald befinder Loulou Fuglsang sig i København lige nu, hvorfra startskuddet til årets største cykelløb bliver affyret.

»Det er dejligt at være her sammen med en af mine bedste veninder, som også er kone til en rytter. Vi rejser ofte sammen, men har aldrig været til Touren sammen, så nu er det tid til at støtte vores mænd,« fortæller Loulou Fuglsang.

Veninden, hun henviser til, er Sophie Kruijswijk-Bosch, der er gift med Jumbo-Visma-rytteren Steven Kruijswijk. Han skal altså arbejde hårdt for en anden dansker i årets Tour – favoritten Jonas Vingegaard.

Både Loulou Fuglsang og Sophie Kruijswijk-Bosch håber naturligvis, at deres mænd når hele vejen til Paris. Men om den gravide selv gør det, må stå i det uvisse en rum tid.

»Jeg skal følge med fra nu og til Alpe d'Huez – altså i to uger – og så skal jeg hjem og slappe af. Og hvis jeg må for min læge i forhold til graviditeten, så kommer jeg til Paris,« siger Loulou Fuglsang.

Familien Fuglsang i lejligheden i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen Vis mere Familien Fuglsang i lejligheden i Monaco. Foto: Simon Baungård Thomsen

Tour de France i år er noget særligt for familien. Først og fremmest fordi hendes mand er på hjemmebane i Danmark på de første tre etaper.

Men i den grad også fordi det er første gang, at datteren Jamie er med på sidelinjen i så mange dage i forbindelse med et cykelløb.

»Det er helt særligt for os at være med. Men også for Jakob at vide, at vi er der og følger ham,« fortæller Loulou Fuglsang.