Rekordjagtende Mark Cavendish når ikke 35 Tour de France-etapesejre. Lørdag er han udgået efter et styrt.

Mark Cavendish (Astana) er lørdag udgået af årets Tour de France undervejs på 8. etape.

Briten, der deler rekorden for flest etapesejre i Tour de France, styrtede med 63 kilometer til mål og satte sig efterfølgende ind i en ambulance.

Det var hjerteskærende billeder, da en tydelig mærket Mark Cavendish sad i lægebilen i smerter.

Dermed kommer 38-årige Cavendish ikke til at få rekorden for flest Tour-sejre for sig selv. Han har 34 etapesejre i karrieren i Tour de France, hvilket er det samme som cykellegenden Eddy Merckx.

Mark Cavendish har nemlig meldt ud, at han stopper karrieren efter denne sæson. Dermed var det også et smerteligt farvel til Tour de France for den lynhurtige brite.

Cavendish så ellers formstærk ud. I fredagens massespurt blev han nummer to efter Jasper Philipsen (Alpecin).

Også på 3. og 4. etape blandede han sig om sejren med en 6.- og 5.-plads.

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Hele ni udgaver af Tour de France har haft Mark Cavendish som etapevinder.

Han vandt sin første Tour-etape tilbage i 2008, mens den seneste kom i 2021, hvor han tog fire etapesejre og tangerede rekorden. I 2011 og 2021 vandt han også den grønne pointtrøje.

Cavendish er også tidligere verdensmester og har i alt 162 professionelle sejre i karrieren.

Ifølge officiel data fra Tour de France kørte han med 45 kilometer i timen, da styrtet skete.

Hans hold, Astana, oplyser på Twitter, at han forlod løbet i ambulancen, og at holdet vil give en opdatering, når der er nyt om Cavendish' tilstand.