Der kan blive skrevet dansk sportshistorie lørdag eftermiddag.

For når den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard som den sidste ruller ud på 20. etapes enkeltstart, bliver årets Tour de France afgjort.

Som den blot anden dansker i historien tyder alt nemlig på, at Jumbo-Visma-stjernen søndag aften skal hyldes foran hele verden i Paris som vinder af verdens største cykelløb.

Når han altså lige har gennemført lørdagens 40,7 kilometer lange enkeltstart – selvfølgelig.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

For inden da venter der en tur fra Lacapelle-Marival til Rocamadour, hvor danskeren skal forsøge at holde den slovenske superstjerne Tadej Pogacar fra at komme alt for tæt på en sensation i toppen af klassementet.

I skrivende stund fører den 25-årige dansker løbet med hele tre minutter og 26 sekunder ned til sloveneren på andenpladsen, mens den tidligere Tour-vinder Geraint Thomas er otte minutter efter på tredjepladsen.

Derfor starter Vingegaard da også lørdagen som den sidste, hvor utallige danskere sidder klistret til tv-skærmen hjemme i stuerne, når det hele skal afgøres.

Herunder kan du se en liste med alle danskernes samt favoritternes starttider: