Den danske cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig vinder 3. etape af kvindernes udgave af Tour de France.

Det er den første danske kvindelige etapesejr i Tour de France nogensinde.

Efter etapesejren var Cecilie Uttrup Ludwig rørt til tårer efter den vilde triumf.

»Jeg blev ved med at kæmpe. Sikke en sejr og det er for mit hold, der gjorde sådan et godt stykke arbejde. Jeg elsker jer. Sikke et år for Danmark,« siger Cecilie Uttrup Ludwig efter sin sejr, mens glædestårerne triller ned ad kinderne på den danske mester i linjeløb.

Efter hun på mandagens etape blev fanget ved et styrt og tabte over et minut til de andre favoritter, kom Cecilie Uttrup Ludwig tilbage med en fantastisk præstation på 3. etape.

»Sådan et godt comeback. Det var en lortedag i går. I dag var en super dag. Jeg havde benene. At være etapevinder i denne trøje bliver ikke bedre,« siger en meget rørt Cecilie Uttrup Ludwig i sit vinderinterview inden hun slår fast, at der skal poppes en gang champagne i aften oven på sejren.

Danskeren vandt på den 131 kilometer lange etape fra Reims til Épernay.

Etapen indeholdt fire mindre stigninger, og til sidst sad en gruppe af favoritterne tilbage.

Cecilie Uttrup Ludwig trak uimodståeligt fra på den afsluttende stigning.

Her sejrede hun sikkert og noget overraskende foran hollænderen Marianne Vos, der fører løbet og derfor kører i den gule førertrøje.

Danskeren tager et stort spring frem i den samlede stilling, hvor hun inden 3. etape var nummer 51. Cecilie Uttrup Ludwig er nu nummer ti samlet, 1 minut og 48 sekunder efter Marianne Vos.