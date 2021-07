En dansker ender som nummer to i Tour de France.

Genlæs det. Smag på ordene. En dansker ender som nummer to i årets Tour de France. Ved du, hvad det er? Det er historisk og fuldstændig vanvittigt.

Det synes Jonas Vingegaard også.

»Jeg ville have sagt til folk, at de ikke er rigtig kloge,« forklarede den unge dansker lørdag aften til spørgsmålet om, hvordan han havde reageret, hvis man for måneder siden havde fortalt ham, at han ville ende på en sensationel andenplads.

Jonas Vingegaard flyver op ad Mont Ventoux. End ikke Tadej Pogacar (i baggrunden) kan følge med. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard flyver op ad Mont Ventoux. End ikke Tadej Pogacar (i baggrunden) kan følge med. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Som alle efterhånden ved, var Jonas Vingegaard ikke tilset den rolle, han endte med at få.

Jumbo-Visma kørte i udgangspunktet for Primoz Roglic, men efter han udgik, blev det hurtigt klart, at den 24-årige mand blev storholdets es i klassementet.

At det skulle gå sådan sprænger dog alle forventninger i atomer.

»Jeg regnede aldrig med at blive nummer to i mit første Tour de France. Det er fuldstændig utroligt, og jeg tror ikke, at jeg forstår det endnu.«

Blå bog - Stortalentet Jonas Vingegaard Født 10. december 1996 (24 år)

Hold: Jumbo-Visma – kontrakt til og med 2022

Største resultater: Samlet andenplads i Tour de France (2021) Andenplads på 17. og 18. etape af Tour de France (2021) Tredjeplads på 5. og 20. etape af Tour de France (2021) Etapesejr i Polen Rundt (2019) Etapesejr i UAE Tour (2021) To etapesejre i Coppa Bartali (2021) Samlet vinder af Coppa Bartali (2021) Samlet andenplads i Baskerlandet Rundt (2021) Samlet andenplads i PostNord Danmark Rundt (2019)

Kilde: Pro Cycling Stats

Et definerende moment i løbet gjorde dog, at Vingegaard pludselig forstod en anden ting: At hans anstrengelser på de franske landeveje potentielt kunne føre til noget større, end han nogensinde havde turde tænke på.

»Da jeg satte Pogacar på Mont Ventoux-etapen, gik det op for mig, at jeg kunne opnå noget rigtig stort, hvis jeg kunne holde niveauet i tredje uge,« afslører Jonas Vingegaard.

På Tourens 11. etape formåede danskeren noget, som ingen andre i årets løb har gjort. At sætte superstjernen Pogacar, manden i den gule trøje, den regerende Tour de France-vinder, på vej op ad et bjerg.

Og netop den oplevelse gjorde, at det slog klik i den ellers til tider usikre Jonas Vingegaards hoved.

Tourens 11. etape blev et vendepunkt for Jonas Vingegaard. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Tourens 11. etape blev et vendepunkt for Jonas Vingegaard. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Heldigvis kunne jeg holde niveauet hele vejen igennem. Mont Ventoux var min bedste dag. På alle de andre bjergetaper følte jeg mig ikke lige så stærk. Heldigvis står jeg her nu,« sagde Jonas Vingegaard.

»Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig.«

Tour de France slutter søndag i Paris, når feltet triller op ad Champs-Élysées.

Jonas Vingegaard kommer til at ende på andenpladsen. Lige nu er han 5 minutter og 20 sekunder efter Tadej Pogacar og 1 minut og 43 sekunder foran Richard Carapaz på tredjepladsen.