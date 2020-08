Når kalenderen viser 20. september, og der er tilbagelagt 3.470 kilometer på cykel rundt i Frankrig, har vi fundet det seneste navn af vindere af det legendariske cykelløb Tour de France.

Sidste år var Jakob Fuglsang en af bejlerne til podiepladserne og den samlede sejr, men i år ser den danske cykelstjerne med fra sidelinjen, hvorfra han øser ud af sin viden til B.T.s læsere.

Her kommer Astana-rytteren med sit bud på fem løbets fem favoritter:

»Umiddelbart er Primož Roglič og Egan Bernal de helt store favoritter, men ingen af dem har haft den perfekte optakt (de styrtede under opvarmningsløbet Criterium du Dauphiné, red.),« siger han og mener, at det kan formindske afstanden ned til nogle af løbets outsidere.

Foto: Yoan Valat

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) – Colombia, 23 år

»Bernal er sidste års vinder, og han vandt nærmest Touren uden problemer, hvor han viste sig at være den klart stærkeste. I år vil han helt sikkert have et solidt hold bag sig, og de seneste år har han vist, at han bare er super god cykelrytter.«



»Han er en ren klatrer og en lille smule mindre eksplosiv, hvis man skal sammenligne ham med Roglič, men til gengæld er han god til at lave forskellen opad. Sidste år cementerede han specielt sin sejr i de helt høje bjerge.«

Foto: JUSTIN SETTERFIELD

Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) – Slovenien, 30 år

»Roglič har vist virkelig god form, siden sæsonen gik i gang igen, og har set overlegen ud. Han har også et stærkt hold bag sig. Han har flere gange kørt hurtigt i de andre Grand Tours og har formentlig en bedre enkeltstart end Bernal. Men der er ikke så mange enkeltstartskilometer i Touren i år. Derudover er han forholdsvist eksplosiv i finalerne.«

»Han er umiddelbart min største favorit. Det er, fordi Bernal ikke har været helt så godt kørende op til Touren og har døjet med rygproblemer. Men både Team Ineos og Jumbo-Visma stiller svækket op,« siger Fuglsang med henvisning til, at Team Ineos mangler de tidligere Tour-vindere Chris Froome og Geraint Thomas, mens Jumbo-Visma mangler Steven Kruijswijk.

Foto: Justin Setterfield / POOL

Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma) – Holland, 29 år

»Ham her ser ud til at blive bedre og bedre rent formmæssigt. Han viste for et par år siden, at han er rigtig god i treugers-etapeløb, hvor han vandt Giroen og kom på podiet i Touren. De sidste to år har man ikke set noget til ham, men jeg tror, at holdskiftet fra Sunweb til Jumbo-Visma hjælper ham i den rigtige retning.«

»Eftersom han er holdkammerat med Roglič, der er førstemanden, har han formentlig ikke alt presset på sig, og det er et plus. Hvis det flasker sig for ham, tror jeg, at han vil køre stærkt. Men han ser ud til at have svært ved at håndtere modgang, som kan ramme ham hårdt. Det ser det stadig lidt skrøbeligt ud, og det bliver spændende at se, om han kan holde hovedet koldt og holde sig med fremme i tre uger.«

Thibaut Pinot har noget at revanchere fra sidste års Tour de France, hvor han udgik i gråd, mener Jakob Fuglsang. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Thibaut Pinot (Groupama–FDJ) – Frankrig, 30 år



»Han har set godt ud i Dauphiné, selv om han ikke var god nok til at køre sejren hjem. Jeg tror ikke, at han vinder Touren, men han er en kandidat til podiet.«

»Sidste år udgik han med to etaper tilbage af løbet, hvor han lå rigtig godt til. Så han har noget, han skal forsøge at revanchere fra sidste år. Men han ser ud til at have ramt et niveau, der ligner det fra i fjor, så jeg ser ham som en stærk bejler til podiet.«

Et gavnligt holdskifte kan gøre Nairo Quintana til en seriøs udfordrer til Tour de France-sejren, siger Jakob Fuglsang. Foto: SEBASTIEN NOGIER

Nairo Quintana (Team Arkea Samsic) – Colombia, 30 år

»Quintana har startet sæsonen rigtig flot, og i år har han et helt hold til at køre for sig. Da han kørte på Movistar, så det indimellem ud, som om hans holdkammerater kørte mere mod ham end med ham, når han var i udbrud. Jeg tror, at det har givet ham noget ny motivation med et nyt hold, hvor han er omdrejningspunktet.«

»Han har haft et uheld med en bil i Colombia under en træningstur (først i juli, red.). Det har sat ham tilbage, men han viste stadig gode takter i Dauphiné.«