Tour de France er verdens største, mest sete og hektiske cykelløb.

Siden første gang det blev afholdt i 1903, har løbet udviklet sig væsentligt, og lærepengene for de deltagende ryttere har indimellem været dyre. For inden man har oplevet det på egen hud, er det svært at forestille sig, hvor stort et cirkus og hvor meget opmærksomhed, som omklamrer det mytiske etapeløb.

B.T. har bedt Deceuninck-Quick Step-danskeren Kasper Asgreen, der selv havde debut i løbet i fjor, om at komme med tre råd, som er guld værd for en Tour-debutant.

»Man skal altid passe på journalisterne fra B.T. Det må være råd nummer ét,« siger koldingenseren, inden han bryder ud i en lang latter.

Kasper Asgreen (th.) trækker Tour de France-feltet ved første etape i fjor. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Kasper Asgreen (th.) trækker Tour de France-feltet ved første etape i fjor. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Råd nummer ét: Husk at sige fra

»Der er mere opmærksomhed og mere pres på end ved andre løb, og derfor skal man være god til at sige fra, når nok er nok. Når man føler, at man ikke har overskud til mere, skal man sige stop, i stedet for at forsøge at presse mere ind og så gå død i det. Der er rigtig meget opmærksomhed omkring det cykelløb, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i én. Så det er vigtigt at mærke efter og lytte til sig selv, når man ikke har mere energi.«

Råd nummer to: Lad være med at gøre det til noget, det ikke er

»Touren er et cykelløb som alle andre. Man må ikke gøre det til mere oppe i hovedet, end hvad det er. Det er bare et cykelløb.«

Verdensmesteren Mads Pedersen skal køre Tour de France for første gang i karrieren. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL Vis mere Verdensmesteren Mads Pedersen skal køre Tour de France for første gang i karrieren. Foto: ANDRZEJ GRYGIEL

Råd nummer tre: Spar på kræfterne

»En grand tour (fællesbetegnelsen for de tre store etapeløb Vuelta a España, Giro d'Italia og Tour de France, red.) er et langt cykelløb, og derfor skal man spare på kræfterne, når der er mulighed for det. Man får brug for dem i sidste ende. Det handler om at trække stikket, når man alligevel er sat. Lad være med at forsøge at slutte så tæt som muligt på fronten. Bare træk stikket. Kom ind tre sekunder inden tidsgrænsen. Så har man kørt sig så let som muligt igennem, som man kan.«

Kasper Asgreen kørte fremragende under sidste års Tour de France, hvor han blandt andet blev nummer to på 17. etape. Derudover var han en vigtig motor på de flade stykker for Deceuninck-Quick Step.