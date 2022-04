En af de mest fremtrædende personer i det danske Tour de France-projekt smækker nu med døren og leverer en flammende kritik.

»Jeg er rystet over, man har gjort det her.«

Indtil februar var Jesper Worre ansvarlig for de tre historiske Tour de France-etaper på dansk grund.

Han har planlagt dem ned til hvert mindste sving, kørt dem igennem et utal af gange, koordineret med myndigheder og frivillige – og var med egne ord midt i sit arbejde.

Men hjertebarnet som ruteansvarlig blev pludselig taget fra ham efter en længerevarende magtkamp, som B.T. afslørede lørdag.

Nu kaster et hidtil hemmeligholdt brev lys over det drama, der har udspillet sig i det danske Tour de France-sekretariat.

I brevet – som B.T. herunder bringer i sin fulde længde – tager Jesper Worre direkte kontakt til bestyrelsen bag Grand Départ i Danmark.

'Til jer vil jeg gerne understrege, at når Tour de France-sekretariatet i København tror, mine opgaver som ruteansvarlig er løst – godt fem måneder før etaperne skal køres – så tager de grundigt fejl,' skriver Jesper Worre i brevet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Worre beskylder bestyrelsen for at have behandlet tidligere direktør Alex Pedersen dårligt, og han navngiver en embedsmand, som han kalder ‘intrigant’ og ‘illoyal’.

Jesper Worres brev til Grand Départ-bestyrelsen SENDT TIL BESTYRELSEN I GRAND DÉPART - TORSDAG 17. FEBRUAR 2022, 13:28 Kære bestyrelse for Grand Depart 2022, Kære borgmestre og kommunaldirektører, Jeg skriver til jer for at sikre mig at I også hører min version opsigelsen af mig. Jeg har tidligere arbejdet tæt sammen med jer eller jeres byer, som VM-chef i 2011 i København, og som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt har vi været tre eller flere gange i alle fire start- og målbyer, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg. Et samarbejde jeg har været utrolig glad for, ligesom jeg har været utrolig glad for samarbejdet, hvor jeg har været ruteansvarlig for de tre danske etaper til TDF 2022.

Jeg fik d. 3/2 en mail fra direktør Ida Bigum, hvor der bl.a. stod: ”Det står i den sammenhæng klart for mig, at vi kan anse din leverance i form af ruteplanlægningen samt behovsafklaringen og optegningen af tdf-officials for færdiggjort.” Der stod meget mere, men indholdet var ikke til at tage fejl af – jeg skulle ud. Jeg bad derfor om en opsigelsesaftale, og at mit tilgodehavende blev udbetalt. Det faldt endeligt på plads fredag 10/2. Til jer vil jeg gerne understrege, at når TDF-sekretariatet i København tror at mine opgaver som ruteansvarlig er løst, godt fem måneder før etaperne skal køres, så tager de grundigt fejl. Min opgave ville være løst når de tre etaper er vel gennemført, og ASO har rost ruterne og sikkerheden for rytterne på og langs ruten. Ikke et sekund før. Alex Pedersen og jeg havde et mål om, at ASO skulle erklære det den bedste og sikreste Grand Depart, udenfor Frankrigs grænser, nogensinde. 25 år som løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt og chef for VM 2011 har givet mig en stor erfaring og ro, når det gælder praktisk gennemførelse af cykelløb på højeste niveau. En erfaring man arbejder sig til, og som ikke kan købes. Den erfaring smider man på porten nu, i et magtspil med Københavns Rådhus og en intrigant og illoyal sekretariatschef Claus Schøsler som centrum. Og man har ingen personer ansat, der har prøvet noget lignende før, og dermed ingen idé om hvilket arbejde der skal udføres herfra og frem til d. 3. juli 2022. Uden at gå i detaljer handler det om at 400 km rute skal lukkes, og holdes lukket i 3½ time, og ikke mindst at ruten skal sikres for rytterne. 2.000 frivillige TDF-officials skal klædes på til at løse deres opgave. Dette arbejde stopper ikke fem månder før. Og en fejl på dette område vil blive vist på TV ud i Verden, og blive vist og omtalt igen og igen i slow motion. Almindelig god og ordentlig opførsel overfor Alex Pedersen, der har været helt afgørende for projektet, og undertegnede, der har arbejdet dedikeret for at lave de bedste og sikreste ruter, er fuldstændig tilsidesat, og det undrer mig at I som kommuner kan leve med det. Tour de France kommer med en fuld pakke, og står selv for at arrangere løbet. Herunder opbygning og nedtagning af start- og målområde, hotel- og indkvartering, akkreditering, presse og TV, aftaler med hold og ryttere og meget meget mere. De medbringer selv hele set-up´et, og vi skal i Danmark kun supplere dem, bl.a. så veje og pladser er spærret af. Det foregår hovedsageligt ude i start- og målbyerne, og I kender selv jeres set up i forhold til at supportere ASO. At der så derudover nu er et sekretariat på helt op til 20 fuldtidsansatte i København, tilmed uden viden om det det hele handler om - nemlig cykelløb, er et absurd ressource- og pengespild. Grand Depart i Danmark er blevet lige præcis det mange frygtede, nemlig et projekt, der er detail styret af Københavns Kommune.

Når ovenstående er sagt vil jeg gerne understrege at jeg elsker Tour de France, og endnu mere Tour de France i Danmark, og jeg vil loyalt fortsætte med at være den bedste ambassadør for de tre etaper i Danmark. Endelig vil jeg også gerne tilbyde min assistance til jer ude i start- og målbyerne, hvis I får behov for det, i forbindelse med arbejdet med ruterne. Venlig hilsen

Jesper Worre

I brevet anklager han også Tour-sekretariatet – der er installeret på Københavns Rådhus, og hvis ledelse består af embedsfolk herfra – for at være et topstyret ressource- og pengespild.

Nu tager Jesper Worre bladet fra munden og bryder den tavshedspligt, han ellers havde indgået med det danske Tour-sekretariat.

Det gør han for – med egne ord – at advare og kaste lys over den fyring, som han frygter, kan kompromittere sikkerheden omkring de danske Tour de France-etaper i juli.

»Jeg er bekymret for, hvordan det går. En dyb bekymring over, at der ikke længere er nogen ansat i sekretariatet, der har indsigt i cykling.«

Jesper Worre var ruteansvarlig for de tre danske Tour-etaper, men samarbejdet med den tidligere DCU-direktør blev pludselig afbrudt. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Worre var ruteansvarlig for de tre danske Tour-etaper, men samarbejdet med den tidligere DCU-direktør blev pludselig afbrudt. Foto: Henning Bagger

Jesper Worre refererede oprindeligt til Alex Pedersen, men siden hans afgang som direktør har kontakten mellem Tour-sekretariatet og Jesper Worre ifølge sidstnævnte været minimal.

»Siden Alex Pedersens fyring har jeg ikke haft meget kontakt med sekretariatet. De har ingen idé om omfanget af alt det, jeg har lavet. Et hav af møder med myndigheder, politi og lokale. Den viden er forsvundet, og ingen på kontoret ved, hvor omfattende det er,« siger Jesper Worre.

B.T. kunne tidligere lørdag beskrive, hvordan Tour-projektets idemand, Alex Pedersen, tabte en magtkamp og blev fyret som direktør i Grand Départ Danmark.

Det er Jesper Worres opfattelse, at han – som allieret til Alex Pedersen – skulle samme vej, og at opgaverne blev hjemtaget til Københavns Rådhus og givet til folk, som – ifølge Jesper Worre – ikke er opgaven voksen.

»Jeg kan ikke nævne, hvor absurd det er. De putter en ny mand ind, som jeg skulle referere til, som intet ved om projektet. Han sagde til mig, at han skulle suge al viden ud af min hjerne, så han kunne lære at forstå og gøre. Det var sådan nogle mærkelige sætninger – i stedet for bare at arbejde sammen,« siger han og fortsætter:

»Der skal mange folk til og nye møder til at samle op på alt det, der er forsvundet. Det er helt absurd, når det er så stort og vigtigt projekt. Det handler om offentlige midler. Man kan ikke lære at forstå, hvordan man arrangerer cykelløb, på de få måneder, deres nye mand har.«

Ida Bigum, der er direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, forklarede tidligere lørdag, at hun ikke anser Jesper Worres stop som ruteansvarlig for en egentlig fyring, da han var ansat i stillingen som konsulent.

Som argument for at hjemtage Jesper Worres arbejde til sekretariatet i Københavns Rådhus, siger hun blandt andet:

The official Tissot countdown clock is turned on when the Tour de France Grand Depart Trophy arrives at the City Hall Square in Copenhagen, Wednesday 23 March 2022. There are exactly 100 days until the Tour de France arrives in Denmark.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere The official Tissot countdown clock is turned on when the Tour de France Grand Depart Trophy arrives at the City Hall Square in Copenhagen, Wednesday 23 March 2022. There are exactly 100 days until the Tour de France arrives in Denmark.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Hvis du havde en forretningskritisk opgave, ville du så være tryg ved, at det kun var ét menneske uden et direkte ansættelsesforhold, der havde ansvaret for det?«

Trods Jesper Worres exit som ruteplanlægger slår Ida Bigum fast, at hun ‘har stor ro i maven om, hvor vi er i projektet lige nu’, men hun ærgrer sig både over Jesper Worres brev til bestyrelsen, og at spliden i Tour de France-sekretariatet nu bliver offentlig.

»Jeg undrer mig over, at Jesper ikke har taget en dialog med mig, hvis han synes, der var noget, der var problematisk. Min dør har stået åben hele vejen igennem. Mest af alt er jeg ærgerlig over, at Jesper sender den mail til bestyrelsen i stedet for at tage dialogen med mig først.«

Ida Bigum understreger samtidig, at hun tilbød Jesper Worre en ny rolle, hvor han i en klippekortordning fortsat kunne være tilknyttet det danske Tour-projekt.

I brevet adresserer Jesper Worre også de samarbejdsproblemer i sekretariatet, som B.T. beskrev tidligere lørdag.

Han anklager sekretariatschef Claus Schøsler for at være ‘intrigant’ og ‘illoyal’ og problematiserer det magtspil, der har været mellem førnævnte og Alex Pedersen.

Ifølge Jesper Worre har sekretariatschefen direkte undergravet Alex Pedersen. Noget, som Jesper Worre forklarer, at han selv har været vidne til.

»Alt gik godt, og så smider man Alex Pedersen på porten. Det er groft, groft, groft. Det er ikke det offentlige Danmark værdigt. Pludselig skulle vi arbejde i søjler. Touren er blevet til et københavnerprojekt styret af embedsmænd, der snakker om den kommunale tilgang.«

B.T. kan afsløre, at der i en længere periode har været uro i det danske Grand Départ-sekretariat, der organiserer de tre danske Tour de France-etaper. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere B.T. kan afsløre, at der i en længere periode har været uro i det danske Grand Départ-sekretariat, der organiserer de tre danske Tour de France-etaper. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

B.T. har forholdt sekretariatschef Claus Schøsler kritikken.

»Jeg er helt uenig i, at jeg skulle være intrigant og illoyal. Min rolle har fra starten været at sikre, at der var styr på projektet, og at vores interessenter var trygge ved fremdriften. Det har jeg arbejdet benhårdt og 100 % loyalt for, og gør det fortsat.«

Sekretariatschefen anerkender, at der har været samarbejdsvanskeligheder, men vil ikke forholde sig til Alex Pedersens fyring – som han dog bakker op om.

»Der vil sikkert ofte opstå gnidninger i store projekter, og måske særligt, når sportsverdenens praktiske tilgang møder den kommunale og statslige virkelighed. Ud over det har jeg ikke yderligere kommentarer i forhold til afskedigelsen af Alex Pedersen, og jeg bakker selvfølgelig op om den løsning, der blev fundet af bestyrelsen.«

Alex Pedersen ønsker ikke at stille op til interview om sagen. Det samme er tilfældet for borgmestrene i København, Sønderborg, Roskilde, Nyborg og Vejle, som Jesper Worre sendte brevet til.

Ifølge Jesper Worre har de heller ikke svaret på brevet, han sendte den 17. februar.