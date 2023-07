Alles øjne er rettet mod dem lige nu.

De to ærkerivaler Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar har nemlig udkæmpet et af de vildeste cykelslag nogensinde i løbet af de seneste uger under årets Tour de France.

Og derfor kunne nogle måske få den tanke, at der hersker ondt blod mellem danskeren og sloveneren.

Men sådan forholder det sig ikke. Langtfra endda.

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

De to superstjerner har faktisk et ganske fint forhold, når de ikke sidder på en cykel og kæmper en drabelig kamp om Tour-titlen.

Et forhold, der dog endnu ikke har udviklet sig til et venskab. Men det kunne ellers sagtens have været tilfældet, mener Jonas Vingegaard.

»Jeg tror helt klart, vi ville være venner, hvis vi var på det samme hold. Tadej er en supergod fyr,« lød det fra danskeren på fredagens pressemøde, inden han afsluttede:

»Men jeg vil ikke sige, at vi er venner privat eller ser hinanden, men nogle gange snakker vi sammen under denne her kamp, vi har kørende.«

Jonas Vingegaard fører i skrivende stund Tour de France med syv minutter og 35 sekunder ned til netop sloveneren på andenpladsen.

Dermed skal danskeren blot forsvare den gule førertrøje på lørdagens etape, inden han for andet år i træk kan kalde sig Tour de France-vinder.

B.T. dækker alt om verdens største cykelløb – og herunder får du seneste afsnit af 'Touren på Bagsædet'.