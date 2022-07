Lyt til artiklen

Da Anton og Karin Lindgaard tog af sted på sommerferie til Italien, var der ikke nogen af dem, der havde regnet med, at de nu skulle sidde i Paris.

Men ting går som bekendt ikke altid som forventet.

Torsdag landede mor og søn i den franske hovedstad – klar til at hylde Jonas Vingegaard, når han søndag træder op på Tour de France-podiet.

Planen var dog en helt anden, da Anton og Karin Lindgaard fra Aarhus satte sig i bilen i Hamborg for tre uger siden og skulle af sted mod Italien med tog og bus.

»Mine to teenagebørn (Anton og søsteren, red.) skulle prøve selv at finde ud af, hvordan de kom til Rimini, hvor min mand og vores yngste barn var til en gymnastikfestival. Vi parkerede bilen i Hamborg, og så sagde jeg: 'Jeg læner mig tilbage, og så skal I selv finde derned',« fortæller Karin Lindgaard og fortsætter:

»Nu er vi så landet to ud af familiens fem i Paris. Vi var på lufthavnshotellet i Bergamo og spurgte resten af familien: 'Er det okay med jer?' Og det var det så heldigvis. De ville hjem, men nu kommer vi ned og hepper.«

Da 18-årige Anton Lindgaard sammen med sin mor besluttede at droppe flybilletterne fra Italien til Danmark, skulle endnu en tur gennem Europa planlægges.

»De andre fløj hjem, og vi tænkte: 'Nu kører Jonas (Vingegaard, red.) så godt i Touren, så nu tager vi tog og bus herop',« lyder det fra Anton Lindgaard, der skal starte i 2. g efter sommerferien.

»Vi er lidt nervøse hver gang, for nu skal han (Vingegaard, red.) ikke tabe tid, når nu vi er taget herned.«

Og sådan gik det. Karin Lindgaard, der til daglig arbejder som lærer, blev hurtigt overtalt, og pludselig gik turen fra Bergamo gennem Torino og Dijon til Paris.

Da B.T. fanger dem på telefonen, er de netop tjekket ind på værelset i Paris, som der er delte meninger om.

»Vi er lige kommet ind på et etstjernet hotel. Vi kommer til at være af sted i 23-24 dage, og pengepungen var ved at være lidt tom. Så vi skulle finde et billigt hotel i centrum, og det hænger ikke sammen i Paris.«

»Det er lidt dårligt. Ej, jeg synes, det er fint, men jeg tror ikke, at min mor synes, det er så godt,« griner Anton Lindgaard.

»'Backpacker life' – ligesom da jeg var ung,« lyder det grinende i baggrunden fra Karin Lindgaard, der sammen med sin søn kan se frem til at hylde en dansker i gult.

Du kan følge Jonas Vingegaards sidste kilometer til Paris i B.T.s store Tour de France-liveblog lige HER.