For få dage siden var han ved at give op. Torsdag hentede han så ét af sit livs største sejre.

Den danske cykelstjerne Kasper Asgreen har været hele følelsesregisteret igennem under årets Tour de France.

Quick-Step-rytteren triumferede nemlig på 18. etape af verdens største cykelløb. Men det var der absolut intet, der tydede på for blot fire dage siden.

Her var han i stedet dybt ulykkelig efter et par hårde uger i det franske, afslører den tidligere Quick-Step-sportsdirektør og cykelrytter Brian Holm over for B.T.

Kasper Asgreen vandt torsdagens etape. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg talte med Kasper søndag aften, og han græd. Næsten værre end Rolf (Sørensen, red.). Og nej, jeg lyver ikke, men han overvejede sgu næsten at stoppe karrieren og starte en kaffebar eller en bowlinghal i Kolding,« lyder det fra Holm.

Det belgiske storhold har kørt en elendig Tour – lige indtil torsdag, hvor danskeren kom først over målstregen.

Og derfor var Brian Holm sikker på, at der var ved at brede sig en dårlig stemning på cykelholdet.

Så dårlig, at der måtte gøres noget.

Brian Holm talte med Asgreen for et par dage siden. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Normalt er jeg imod besøg fra kærester, koner, børn og hunde på hviledagen, men når et hold kører som en pose nødder, så kommer der bare dårlig energi og lavt selvværd,« fortæller Brian Holm, inden han fortsætter:

»Alt lige fra buschaufføren til madrasdrengene samt rytterne, jamen, de får allesammen noget, der minder om en lille depression. Der er overhovedet ikke god stemning.«

Og derfor kunne han ikke lade være med at gribe telefonen og ringe til sin tidligere chef på Quick-Step, Patrick Lefevre.

Holm var nødt til at gå imod sit princip om at forbyde besøg fra rytternes bedre halvdele i sin opfordring til cykelbossen.

View this post on Instagram A post shared by Gabrielle Pilote Fortin (@gabpilote)

»Jeg tænkte, at nogen måtte gøre noget. Så jeg ringede til Lefevre og sagde: 'Du må få Kaspers kæreste derned. Flyv hende derned med det samme! En rigtig god gammeldags rusketur, en pakke smøger og måske en lille flaske Pinot. Det kan kurere selv de værste sortsyn, for så er forstanden ligesom nulstillet',« forklarer Holm, inden han tilføjer:

»Så siger jeg til Lefevre: 'Giv Kasper to dage, for så vinder han'. Der er selvfølgelig ikke noget, der er videnskabeligt bevist, men resultaterne lyver jo ikke,« afslutter han.

Kasper Asgreen bekræftede tidligere på ugen, at han på Tourens anden hviledag faktisk blev overrasket af sin kæreste, Gabrielle Pilote Fortin, der kom løbende ind på danskerens hotelværelse.

Og torsdag blev han så noteret for sin første etapesejr i verdens største cykelløb.

