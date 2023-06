Jonas Vingegaard havde en løftet pegefinger med til skaberne af ny Netflix-successerie.

Flankeret af holdkammeraterne Christophe Laporte og Wout van Aert tog Jonas Vingegaard torsdag aften den sidste runde med pressen, inden jagten på en ny Tour-triumf sættes ind lørdag.

Og blandt emnerne, som den danske cykelstjerne skulle forbi, var den nye Netflix-dokumentar 'Tour de France: Med i Feltet', som tager seerne bag kulissen på sidste års danske Tour-triumf.

»Jeg har set den, ja. Jeg synes generelt, at det er godt for cykling med sådan en dokumentar. Og det er godt for holdene,« lød det fra Vingegaard.

Jonas Vingegaard svarer på spørgsmål fra pressen - Pressemøde med nogle af Tour de France 2023 store profiler, Bilbao torsdag den 29. juni 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard svarer på spørgsmål fra pressen - Pressemøde med nogle af Tour de France 2023 store profiler, Bilbao torsdag den 29. juni 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men Glyngøre-rytteren indrømmede også, at han havde det lidt stramt ved dele af dramaturgien. Og uden at han direkte nævnte det, mente han nok, at der blev forsøgt at så splid mellem ham og holdkammerat Wout van Aert.

»Jeg synes også, at den er lidt ...hvordan skal man sige det? ... De prøver indimellem at skabe en historie, der ikke er der. «

»Og derfor bliver man selvfølgelig nødt til at tænke lidt mere over, hvordan man svarer i interviewsne«

»Men i bund og grund synes jeg, at det er godt for cykelsporten med sådan en serie,« understregede den danske Tour-vinder.