Champagnepropperne fik lov at springe meget tidligt tirsdag morgen på Champs-Élysées i Paris.

De erstattede knap tre uger på en cykel, alene, hvor Lachlan Morton havde udsat sig selv for en vanvittig prøvelse og ekstrem udmattelse.

Men vanvidsprojektet lykkedes.

På 18 dage formåede australieren at køre samme rute som Tour de France-rytterne. Forskellen er bare, at han har kørt alle transportkilometerne mellem etaperne også, og målet var at nå til Paris inden feltet.

Lachlan Morton fejrer her, at han er nået til Paris inden Tour de France-feltet. Foto: EF Education-Nippo

'I morges klokken 5.30 sluttede hans Alt Tour i Paris, hvor han kørte omgangene på Champs-Élysées ved daggry,' skriver EF Education-Nippo – australierens arbejdsgiver – på Twitter.

Lachlan Morton kommer altså til Paris knap en uge inden det 'rigtige' Tour de France, der slutter i den franske hovedstad på søndag.

Når det sker, vil rytterne have kørt 3.414 kilometer. Morton har ædt sig selv gennem 5.510.

Mens cykelholdene kører i bus mellem etaperne og overnatter på hoteller langs de franske landeveje, har Morton altså kørt samtlige kilometer på sin cykel med en oppakning.

Lachlan Morton har sovet i dette telt under sin tur. Foto: VALENTINE CHAPUIS

Han har sovet i telt under hele turen, hvor han i alt har spenderet 225 timer på sin cykel og kørt over 66.000 højdemeter. I gennemsnit har han kørt 306 kilometer om dagen, og han er holdt ind på cafeer og i supermarkeder for at få mad.

Ifølge Lachlan Morton selv har han kastet sig ud i projektet for at vende tilbage til det, Tour de France oprindelig var. Hårdtslidende ryttere, der sled sig igennem maratonetaper på cyklerne. Uden at man blev fragtet i bus på transportkilometerne.

Projektet var også søsat for at samle ind til World Bicycle Relief, som deler cykler ud til fattige.

I skrivende stund er der samlet knap 3,1 million kroner ind.

Du kan læse mere om hele turen her.

Lachlan Morton kører for EF Education-Nippo og er holdkammerat med Michael Valgren og Magnus Cort. Foto: VALENTINE CHAPUIS