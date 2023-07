Jonas Vingegaard er i den gule trøje i verdens største cykelløb – og med den følger hele verdens opmærksomhed og ikke mindst meninger.

I lørdagens udgave af den franske sportsavis L'Équipe leverer den tidligere Tour-vinder Andy Schleck en benhård analyse af danskerens personlighed.

»Jonas er super genert, han siger ikke meget og giver ikke meget af sig selv. Det efterlader indtrykket af en form for arrogance. Han forlader holdbussen uden at sige noget. Han er usynlig.«

Omvendt fremhæver Bjarne Riis’ tidligere stjernerytter Tadej Pogacar – Vingegaards store konkurrent – som en showmand:

»Tadej laver jokes og grimasser – han virker til at have det sjovt, og han vil gerne ses. Jeg kan ikke huske, at der har været to favoritter til et Tour de France, som virker så forskellige.«

En udenlandsk journalist præsenterede efter lørdagens etape Jonas Vingegaard for Andy Schlecks ‘beskyldninger’.

Det efterlod pressesalen i en nærmest målløs tilstand.

Stilheden var til at tage og føle på, da danskeren pludselig virkede som offeret for et mindre personangreb.

Jonas Vingegaard var dog ikke bange for at give luxembourgeren svar på tiltale:

»For det første, så har han ret til at have sin mening. Men jeg er fuldstændig ligeglad med den,« sagde Vingegaard og fortsatte:

»At beskrive mig som arrogant – det er måske det, jeg er mindst af alt. Og hvordan jeg er som person? Jeg er rolig. Jeg vil ikke sige, at jeg er genert. Jeg taler med gutterne i feltet. Men jeg er måske ikke den, de råber højest,« sluttede en tydeligt irriteret Jonas Vingegaard.

