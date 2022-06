Lyt til artiklen

Mens den tidligere verdensmester, Mads Pedersen viste fin Tour-form, da han var næstbedst efter holdkammeraten Alexander Kamp ved DM i Aalborg, så var der dårlige tegn fra et andet Tour-håb.

Magnus Cort klemte sig blot ind til en 12.-plads.

Det huede ikke bornholmeren, der ellers har valgt Giro d'Italia til for at benene skulle være lige så klar som de var til Vueltaen sidste år, hvor han kom buldrende fra Touren og tog tre etapesejre.

Og det skuffede EF Education-rytteren.

Magnus Cort Nielsen forsøgte sig, men benene var - med under en uge til Tour de France-starten i Danmark - ikke til mere end en 12. plads ved DM. Foto: Bo Amstrup

»Ej, jeg var lidt ked af jeg ikke havde benene til at være med, da det rigtig gik for sig,« siger han til B.T.

Sammen med en anden favorit, Michael Mørkøv, måtte han blive i feltet, da Mads P. og Co. satte jagten ind på Kamp.

Med Tour-start på fredag kan det bekymre, at der ikke var mere i tanken fra den tidligere Tour-etapevinder.

»Jeg kunne bare ikke være med, da de kørte på den stejle stigning. Desværre,« fortalte han ærligt efter løbet om den hårde Skovbakke-stigning i Aalborg-bydelen Hasseris.

Efter en sommerdag med temperaturer omkring 25 grader, endte finalen ved DM med at blive et regnvejrs-inferno i Aalborg. Foto: Henning Bagger

Hvad siger det dig om din form under en uge inden Touren?

»Arh, det er da altid rarere at være bedre kørende. Det er planen, der stadig skal bygges på og en løbsdag som i dag (søndag, red.) er med til det.«

Efter han blev fanget i både regnvejr og feltet, mens finalen kørte foran ham, fik Magnus Cort dog testet benene, og det giver lidt mere mod på en god start på den historiske Grand Départ i København.

»Heldigvis var der lidt bundtræk helt hen mod mål og jeg får da trods alt hentet et par folk,« siger Magnus Cort.

Med sig i bilen havde han den tidligere VM-medaljevinder, sportsdirektør Matti Breschel, men det var også det.

På ruten var der nemlig ikke nogen holdkammerater – i kontrast til blandt andre Trek, der udover guld- og sølvvinderne havde tre ryttere med.

»Jo, det er jo ikke sådan man forventer medaljer – specielt når man kører alene,« slutter Magnus Cort.