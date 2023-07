Over 2.000 kilometer fra fødebyen Herlev var der søndag familiesammenkomst i Gregaard-klanen.

Uno X-rytteren Jonas Gregaards forældre, søster, svoger og lille niece har pakket kufferterne og er draget mod Baskerlandet for at se familiens stærkeste ben rulle ud på deres første Tour de France nogensinde.

Og det er en kæmpe oplevelse, fortæller Jonas Gregaards mor Malene, der er ved at revne af stolthed over, at hendes 26-årige søn nu lykkes med det, han drømte om som tiårig knægt.

»Det er stort, for det er hans største drøm det her. Han skrev i en dansk stil som tiårig, at hans drøm var at være professionel cykelrytter og køre Tour de France. Så det har virkelig været målet, og det er fantastisk at være her og opleve det,« siger mor Malene, da B.T. møder familien foran Uno-X's holdbus i startområdet før anden etape.

Jonas Gregaard og familien Foto: Foto: Jonas Dalgård Vis mere Jonas Gregaard og familien Foto: Foto: Jonas Dalgård

I år har været det største hidtil i Jonas Gregaards karriere, så det er en mor med kuldegysninger over hele kroppen, der ser sin søn få belønningen for utallige års dedikation og fravalg.

»Hele familien har været involveret i hans rejse, og vi kan jo endda også sidde at græde over nogle af de andre ryttere, fordi vi kender alle de unge og har set og ved, hvordan de har kæmpet.«

»Det har Jonas også. Han har ikke været til fester, været i byen eller noget. Han har bare tænkt på, hvad han skulle spise, hvordan han skulle træne og hvornår han skulle sove.«

»Han har været så målrettet og det giver kuldegysninger, at han får den her belønning. Det har været det hele værd,« siger Malene Gregaard og tilføjer:

»Det er helt specielt at se, og jeg er meget, meget stolt og meget glad.«

Malene Gregaard så sin lørdag sin søn snuppe de allerførste bjergpoint i Tour de France, efter han i foråret vandt den prikkede trøje i Paris-Nice.

Nu har hun et stille håb om, at Jonas' drøm om at køre i prikker i Touren kan gå i opfyldelse i løbet af de kommende uger.

Den drøm følger hun og resten af familien Gregaard fra sommerhuset i Catalonien.

