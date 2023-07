Hvis der er en udbrudshaj i feltet, må det være Jonas Gregaard.

For som et glubskt rovdyr har Uno-X-danskeren ramt det ene udbrud efter det andet.

Fredag var dog en undtagelse for Høvlen fra Herlev, der spillede en birolle op ad den brutale Grand Colombier-stigning.

Alligevel var stemningen episk, da Gregaard kæmpede sig igennem, og det er noget, han vil huske meget længe … blandt andet på grund af promillen blandt tilskuerne.

Jonas Gregaard har vist sig flot frem til Tour de France. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det var helt fantastisk med den opbakning fra alle de danskere, der stod. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Jonas Gregaard, inden han fortsætter:

»Der var nærmest danskere hver tiende meter, der bare råbte ens navn. Selv om jeg sad lang tid efter fronten, så var der stadig god stemning.«

At kalde det for god stemning er måske en lille underdrivelse fra Gregaards side – for der var kæmpe fest.

»Jeg tror også, at promillen var deroppe af. Det var vel nærmest de samme procenter, som stigningen,« fortæller Gregaard og bryder ud i latter.

Til de, der ikke lige kan Grand Colombier-stigningens hældningsprocent som en del af deres paratviden, kan vi her oplyse, at den er 17,7 kilometer med en stigningsprocent på 7,1 i snit.

Og så kan vi vel godt konkludere, at danskerne var godt kørende.

