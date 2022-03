»Hvis du har svaret, må du meget gerne give mig det. Vi har ikke det fjerneste begreb om det endnu.«

Sådan siger Tour de France-boss Christian Prudhomme til B.T. i forbindelse med et besøg i Danmark for at markere, at der er 100 dage til startskuddet på det franske etapeløb.

1. juli starter løbet i Københavns gader, og i den forbindelse melder et stort spørgsmålstegn sig. Skal der gøres noget for at undgå en coronaravage?

De seneste to år har Tour-restriktionerne været mange for både ryttere og publikum. Nu er det ubekendte aspekt, hvor meget coronaspøgelset vil spøge i Danmark.

»Der findes stadig en sundhedsprotokol, som man benytter til de store etapeløb. Den kommer vi til at benytte os af. Men om den skal strammes til eller det modsatte, det vil vi se på,« forklarer løbsdirektøren.

De forgangne år har tingene været alt andet, end som de plejer til Tour de France.

Hårdest var restriktionerne i 2020, hvor der eksempelvis var krav om mundbind til tilskuere, ryttere og presse – også udenfor.

Året efter skulle mundbindet også tages i brug, men på udvalgte steder i Frankrig, afhængig af regionernes regelsæt, kunne tilskuere undtagelsesvist smide mundbindet.

Christian Prudhomme, løbsdirektør for Tour de France, og borgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) bevæger sig her ind på Københavns Rådhus. Foto: Philip Davali Vis mere Christian Prudhomme, løbsdirektør for Tour de France, og borgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) bevæger sig her ind på Københavns Rådhus. Foto: Philip Davali

Om det bliver det samme ved Tour de France-starten anno 2022, er altså for tidligt at sige endnu, mener Prudhomme, som dermed står med et stort organisatorisk element, der endnu ikke er løst.

Men danskerne skal muligvis forberede sig på at tage mundbind og diverse coronabekæmpelsesmetoder i brug, som vi ellers har vænnet os af med.

»I 2020 stod vi over for noget, vi ikke kendte. Det er ikke det samme i dag. Men jeg kan ikke komme med noget svar. Kig på 2020 for eksempel. Dengang fik vi først svar på, hvordan vi skulle gribe tingene an, aftenen før,« påpeger Christian Prudhomme.

For mange har virussen nærmest virket fordampet i den seneste tid, mens man eksempelvis i Paris fortsat skal iføre sig mundbind, når man benytter sig af offentlig transport.

Overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S) forklarer også, at man er opmærksom på problematikken fra dansk side.

»Lige nu ser det ikke ud til, at der bliver taget nogen hensyn i forhold til det,« fortæller hun.

»Men vi er i løbende dialog med myndighederne omkring sikkerheden ved løbet, corona og en masse andre ting, der kan udgøre en trussel for selve løbet.«

Overborgmesteren understreger også, at hun ikke er nervøs for noget i den retning i forhold til afviklingen.

Skal du opleve Tour de France i Danmark næste sommer?

»Vi føler os meget fortrøstningsfulde for, at det har vi styr på.«

De tre første etaper af Tour de France køres i Danmark, inden rytterne fortsætter i Frankrig.

Det er dermed heller ikke lige nu muligt at finde ud af, om der vil være forskel på eventuelle restriktioner i Danmark og i Frankrig.

Første etape er en enkeltstart på 13 kilometer i København, mens feltet bevæger sig fra Roskilde-Nyborg på andendagen, hvor de 176 ryttere blandt andet skal køre en tur over Storebæltsbroen.

På tredje og sidste etape i Danmark stryger feltet fra Vejle til Sønderborg.