Søren Kragh Andersen er klar til Tour de France for sit hold, Alpecin.

Det har holdet bekræftet på platformen Zwift mandag aften. Dermed er den 28-årige fynbo tilbage i Tour de France, efter at han sidste år blev fravalgt af sit daværende hold, Team DSM.

Søren Kragh Andersen tager formentlig til Tour de France med en målsætning om at udbygge antallet af etapesejre i det store franske løb. I 2020 vandt han nemlig to af slagsen.

Også Magnus Cort for EF-holdet er mandag aften blevet udtaget som forventet. Dermed er der ni danskere klar til Tour-starten i spanske Bilbao 1. juli.

Team Lidl-Trek meddelte tidligere mandag, at Mads Pedersen og Mattias Skjelmose – der netop er blevet kåret som dansk mester – som forventet også stiller til start.

Også Jonas Gregaard og Anthon Charmig udtaget for Uno-X, mens Jayco har Christopher Juul-Jensen med på holdet.

Mikkel Bjerg er med for UAE Emirates og skal hjælpe Tadej Pogacar til at forsøge at vinde Touren.

Og selvfølgelig er Jonas Vingegaard kaptajn for Jumbo-Visma, når han skal forsvare den samlede Tour-sejr fra sidste års udgave af verden største cykelløb.

Der er dog stadig et lille stykke op til rekorden med flest danskere til Tour de France, som blev sat i 2021 med 11 danske ryttere til start.