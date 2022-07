Lyt til artiklen

Det lignede til forveksling en scene fra Nintendo-spillet Mario Kart, da danske Mikkel Honoré røg i asfalten på 1. etape af Tour de France.

Quick-Step-rytteren kom for hurtigt rundt i et sving, og da han skurede over den plaskvåde asfalt lå en godt moden banan pludselig på asfalten.

Alle ved, at man – som i Nintendo-spillet – kan glide i en bananskræl, og hovedpersonen selv lagde da også godt mærke til den noget spøjse situation, som flere har spekuleret i – men han er ganske sikker på, at årsagen til sit styrt ikke skal forklares med bananskrællen.

Det fortalte han efter fredagens 13 kilometer lange enkeltstart i Københavns gader.

Think we found the culprit for that crash by Honore, someone did a Mario Kart on the Dane#TDF2022 pic.twitter.com/z0G7fEuuzu — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) July 1, 2022

»Jeg kom for hurtigt rundt i svinget, og jeg ved ikke, om jeg ramte noget, men mit forhjul skred i hvert fald.«

»Det havde været sjovt, hvis det var en bananskræl, der gjorde det – det ved jeg ikke. Men lige meget hvad, så kom jeg for hurtigt rundt og styrtede på grund af det,« siger 25-årige Honoré, der ikke tog synderligt skade af sin nærkontakt med de københavnske gader.

»Nej, det var så glat, at jeg bare skred på asfalten. Jeg har selvfølgelig lidt skrammer, men det var ikke noget, der overhovedet sætter mig tilbage.«

Bananskræl, styrt eller ej, så var det en stolt Quick-Step-rytter, der mødte pressen efter etapen, som han kalder det største, han har været med til – for dagens etapevinder var holdkammerat Yves Lampaert, og det giver ekstra krydderi til morgendagens etape over Storebælt.

»Det er en ære at føre feltet, når man har den gule trøje på sit hold, så det er noget, jeg ser rigtig meget frem til.«

Lørdagens etape begynder i Roskilde og ender i Nyborg, inden tredje og sidste etape i Danmark køres på søndag – den løber fra Vejle til Sønderborg.