Tour de France er en konstant kamp om de mindste marginaler.

Og Jonas Vingegaards allerstørste rival i kampen om at genvinde Tour de France, Tadej Pogacar, gør sit for at møve sig foran i kampen om hundrededele - med et hemmeligt våben gemt væk i en varevogn.

For når Team UAEs stjernerytter triller op til holdbussen, ja, så går turen ind i en mørklagt varevogn, hvor et koldt gys venter, så snart Pogacar hopper af cyklen.

I den hvide UAE-varevogn står et isbad nemlig klar til den slovenske stjerne, som med det samme sætter gang i restitutionen inden en ny etape venter dagen efter.

Omkring ét minut tager Pogacar i den iskolde balje, inden han træder op og stormer ind i bussen, hvor der formentlig venter massage, mad og bad.

Det er noget af en kontrast til, hvordan Jonas Vingegaard går til restitutionen lige efter etapen.

For danskerens vedkommende står den nemlig på flere meter på cyklen, når han sætter sig op på en stationær cykel foran holdbussen og hjulrer af, så benene får lov at køle ned.

