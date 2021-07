Det er vist kun de færreste danskere, der ikke ved, hvem Jonas Vingegaard er.

For den danske cykelkomet har de seneste 20 dage taget hele Danmark med storm på grund af sin øjeblikkelige andenplads i årets Tour de France.

Og torsdag cementerede den 24-årige dansker så sin podieplacering yderligere ved at blive nummer to på 18. etape, og derfor det endnu en gang Vingegaard, der – sammen med superstjernen Tadej Pogacar – får spalteplads verden over.

I den forbindelse har B.T. samlet et lille udpluk af, hvad udlandet skriver om hele Danmarks nye cykelstjerne.

Jonas Vingegaard (tv.) sammen med Tadej Pogacar efter torsdagens etape. Foto: POOL/AFP Vis mere Jonas Vingegaard (tv.) sammen med Tadej Pogacar efter torsdagens etape. Foto: POOL/AFP

Eksempelvis har det italienske cykelmedie Tuttobici fokus på Vingegaards overlegne måde at slå sin direkte podierival Richard Carapaz i spurten på torsdagens etape:

»Carapaz fra Ineos må nøjes med andenpladsen – både på etapen og i selve klassementet. Han blev fuldstændig sat af Jonas Vingegaard i spurten.«

Det belgiske medie Het Nieuwsblad skriver ligeledes, at danskerens vilde bedrift to dage i træk, hvor han er blevet nummer to på begge etaper, for alvor har sat nogle af konkurrenterne skakmat.

»Selv om der stadig kun er få sekunder mellem dem, ser danskeren ud til at være stærkest,« står der.

Jonas Vingegaard (tv.) sammen med holdkammeraten Wout van Aert. Foto: PETE GODING Vis mere Jonas Vingegaard (tv.) sammen med holdkammeraten Wout van Aert. Foto: PETE GODING

I den sammenhæng fokuserer den franske sportsavis L'Equipe da også på, hvilke fremtidige superstjerner, der kommer til at præge verdenstoppen inden for cykelsporten de kommende år. Og her kommer den danske komets navn endnu en gang på bordet.

»Jeg kan nævne Bernal, van Aert, Evenepoel, Van der Poel, Vingegaard… Der er så mange, at det er svært at tælle dem,« svarer superstjernen Tadej Pogacar til det franske medies spørgsmål.

Samtidig har det verdensomspændende cykelmedie Velonews da også fundet plads i spalterne til den unge dansker:

»Vingegaard svarede hurtigt igen på Pogacars angreb og røg dermed foran Carapaz i kampen om de dyrebare bonussekunder. Med andenpladsen udvidede Jumbo-Visma-rytteren sin føring til seks sekunder ned til Carapaz.«

24-årige Jonas Vingegaard har overrasket alt og alle, da han lige nu står til at blive den første dansker på podiet i Paris siden 1996.

Der resterer tre etaper af årets Tour de France.