Jonas Vingegaard er på mange måder en moderne leder.



Han har vundet sine Jumbo-Visma-kollegers respekt uden at bruge hårde gloser eller fægte med armene.

Det forklarer den hollandske journalist Nando Boers, der har et helt særligt indblik i dynamikken på det hollandske storhold.

I tre år har han været lukket ind i inderkredsen på Jumbo-Visma – og observationerne udkom kort før årets Tour de France i komprimeret form i bogen ‘Planen – Erobringen af Paris’.

»Man hører aldrig Vingegaard skrige i radioen eller til sine holdkammerater eller optræde arrogant. Han har en tro på dem, og de har en tro på ham. Men det er tydeligt, at han ved, hvad han vil have,« siger Nando Boers om Vingegaards ledelsestil.

Under årets Tour de France har danskeren fået skudt i cykelskoene, at hans fremtoning kan være ‘usynlig’, men ifølge Nando Boers skal man ikke tvivle på, at der bag det rolige ydre gemmer sig en selvsikker cykelrytter.

»Det er tydeligt i hans kommunikation med holdet under løbene, at han har en stor selvtillid. Han ved, han kan gøre det. Den selvsikkerhed hjælper ham, når han taler med sine holdkammerater. Han ved, han kan gøre det, og at han har brug for deres hjælp til at vinde.«

På de tre år, hvor den hollandske journalist har fulgt Team Jumbo-Visma tæt, er danskeren gået fra at være stortalent og Tour-afløser til at sidde øverst på tronen i verdens største cykelløb.

Men hvad har egentlig været det vigtigste for den udvikling?

»Det vigtigste er selvfølgelig, at han er en god atlet. Han er altså i stand til det her, men samtidig er han også meget begærlig efter at blive bedre. Og så er han utrolig ivrig efter at lære. Det, tror jeg, er den måske vigtigste ting,« siger Nando Boers.

Og så tilbage til den selvsikkerhed, som Jonas Vingegaard styrer sine tropper med i feltet.

Ifølge hollænderen skal man ikke lade sig snyde af, at Jonas Vingegaard på ingen måder fremstår som en blærerøv. Derfor kan man godt have en stålfast tro på egne evner:

»Han er god til at sætte sig ting for, gøre dem, og han er hård ved sig selv. Vingegaard har også en kæmpe tro på sig selv. Det er måske ikke noget, han går og viser. Han er ikke kæphøj og stor i slaget, men han har alligevel en tro på sig selv. Han ved, han er god nok til at vinde Tour de France.«

I ‘Planen – Erobringen af Paris’ kommer det også frem, at Jonas Vingegaard i begyndelsen af sin Jumbo-Visma-karriere var lidt for glad for burgere.

