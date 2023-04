Det var egentlig planen, at Jakob Fuglsang skulle være sprunget Tour de France over i år, fordi han ville satse på Giro d'Italia.

Dén plan har en skade vendt på hovedet.

I februar måtte den danske cykelstjerne lade sig operere på grund af en inflammation i den ene testikel.

Nu er han på vej tilbage på cyklen – og det er altså med nye sæsonplaner, fortæller han til TV 2 Sport.

Jakob Fuglsang under Touren sidste år. Foto: Bo Amstrup

»Nu er Touren på planen, og jeg går ud fra, at jeg kan nå at komme i hæderlig form, inden den starter. Ambitionen vil nok være etapesejre, og jeg tror ikke, at der er meget andet end at gå efter etapesejre, der giver mening,« siger han til mediet.

Jakob Fuglsang gør comeback i Ungarn Rundt 10. maj, inden han drager på højdetræningslejr før Schweiz Rundt.

Israel-Premier Tech-rytteren blev taget ud af UAE Tour i februar, da han måtte på hospitalet.

»Store kugler er ikke altid godt. Det har jeg erfaret. Inflammation i min venstre testikel giver en uventet pause,« skrev Fuglsang dengang på Instagram.