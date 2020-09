Hold nu op, hvor er det stort! Det er kæmpe stort.

Sådan er det altid med danske etapesejre i Tour de France, men i dag var det min nære ven Søren, der vandt etapen.

Det her må være det største resultat i Søren Kragh Andersens karriere. Han har vundet løbet Paris-Tours, men det her må være større.

Søren, indimellem skal du tro mere på dig selv, end du gør.

Altid er det stort med danske etapesejre, men det her betyder noget specielt. Både for dansk cykelsport, men også for Søren selv.

Han gik ind til Touren uden at føle sig specielt godt kørende og vidste ikke rigtig, om han kunne gøre en forskel. Han har bøvlet lidt med det, og indimellem mangler han troen på sig selv, mere end det handler om hans ben.

Sejren skal være med til at gøre én ting klar for ham: Han er pisse god og en klasserytter.

I dag var hans kørsel perfekt, og han havde helt sindssygt meget is i maven.

Han kunne ligeså godt have forsøgt at køre med et af de tidligere angreb som for eksempel, da Thomas De Gendt prøvede at angribe. Men han slog koldt vand i blodet og troede på, at feltet ville samles igen. Så fandt han det rigtige moment. Og slog til.

Søren er eminent til at læse løbet. Finde det rigtige tidspunkt.

Stjerner som Alaphilippe havde forsøgt at sætte dødsstødet ind, men ingen af dem lykkedes.

Det var klogt af Søren, fordi mange sprintertoge blev splittet ad under etapen. Han angreb i det sekund, hvor alle kiggede på hinanden, og feltet gik i stå.

Og så kørte han bare. Når han er god, er han rigtig, rigtig god og virkelig svær at fange.

Lad os ikke glemme, at hans sejr også er holdets fortjeneste. Sunweb kører fantastisk igen. Chapeau!

De sad virkelig talstærkt i den lille gruppe, der kørte finale, og brugte hinanden kløgtigt ved at lade Benoot, Hirschi og Søren forsøge sig skiftevis.

Men i sidste ende er det hans sejr mere end nogen andens.

Der er ingen tvivl om, at feltet, sportsdirektører og ryttere ved, at Søren Kragh Andersen er stærk og et stort talent, og denne her etapesejr er næsten endnu bedre end at vinde i et udbrud.

Han har siddet med alle de bedste i finalen. Og kørt fra dem.

I dag er også en stor dag for dansk cykelsport. Tour de France er verdens største etapeløb, og i dag får vi både Søren Kragh Andersen som vinder, men også Casper Pedersen, der triller i mål som nummer fem.

Søren: Det her er fantastisk, og jeg er umådelig glad på dine vegne.

Nyd det nu.