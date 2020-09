Man kan ikke skrue op for forventningerne til Bjarne Riis' NTT-hold.

Desværre er det jo hverken, fordi der er tale om en stjerneparade på holdet, eller fordi det vrimler med toppræstationer. Den eneste undtagelse er sprinteren Giacomo Nizzolo.

Alligevel er jeg spændt på, hvad Bjarne kan udrette med det hold, og som dansker synes jeg selvfølgelig, at det er fedt. Bjarne er tilbage.

Der er ingen tvivl om, at Ørnen fra Herning er fascinerende. Han er ikonisk, og det er nok de færreste, som ikke mærker, at der er en helt særlig aura omkring ham.

Den nytænkning, som Riis skabte hos CSC og Saxo Bank, lever han måske stadig lidt højt på i dag.

Men bare fordi han er kommet ind på NTT, betyder det ikke, at holdet begynder at vinde. Mandskabet er fint, men når jeg kigger på NTT lige nu, kan jeg ikke lure, hvor meget han har at skulle have sagt i forhold til den overordnede strategi, og hvor meget holdejeren Douglas Ryder beslutter.

Det er også svært at sige, hvor meget af setuppet der allerede var tilstede, inden Bjarne tilsluttede sig holdet i januar.

Én ting er jeg dog sikker på: Det er godt for NTT, at Bjarne Riiis sidder med i bilen under Tour de France.

Bjarne er en helt særlig gevinst for et cykelhold, og det siger jeg, selv om NTT også har andre dygtige sportsdirektører i folden. Han kan være den, der får samlet holdet.

NTTs dansker, Michael Valgren, har indtil videre haft det svært ved Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere NTTs dansker, Michael Valgren, har indtil videre haft det svært ved Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER

Jeg er ret overbevist om, at Bjarne har en positiv effekt på moralen og holdånden. Det er noget, som han altid har gået meget op i, og i NTTs tilfælde har det utvivlsomt været nødvendigt.

For lad os være ærlige: 2019 var en nedturssæson for det sydafrikanske mandskab, men i starten af i år så man pludselig, at de arbejdede sammen som et hold.

Blandt ryttere er der stor respekt for Bjarne Riis. Selv de største stjerner lytter, når Bjarne snakker.

I sin tid på CSC og Saxo Bank var han fuldstændig nytænkende, og når han kommer med en plan, bliver den fulgt: Alle holder sig til den, og ingen forsøger at snyde sig udenom.

Dét gør forskellen.

Holdånden, som han formår at skabe, er unik, og det er helt essentielt i cykelsporten nu om dage, hvor det kun er de færreste resultater, der bliver lavet på rene enkeltmandspræstationer.

Hans aura er svær at beskrive, og det er også vanskeligt at forklare, hvordan han har erhvervet sig den tårnhøje respekt fra cykelfeltet.

'En mand af få ord' er en tyndslidt floskel, der ikke desto mindre passer perfekt på Bjarne Riis.

På et hold er han hverken typen, der råber og skriger eller ter sig tosset. Han trækker ikke opmærksomhed til sig. Nærmest det modsatte, og måske er det derfor.

Når Bjarne siger noget, så lytter man.

Den nytænkning, som Riis skabte hos CSC og Saxo Bank, lever han måske stadig lidt højt på i dag. Siden da har mange hold gjort det samme, som Bjarne gjorde dengang.

Sammenkobler man det med de resultater, der blev opnået på det hold, giver det noget respekt. Og Bjarne ved, hvad han snakker om, når det kommer til cykelløb.

Jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at have høje forventninger til NTT-projektet

Han var selv en rytter, der lavede store resultater, og han har været i gamet i mange år. Det er ikke en a-rytter fra Danmark, der er blevet holdejer, eller en businessmand fra Californien.

Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det påvirker Bjarne Riis, at han har været ude af gamet i nogle år, men det ser ud, som om han har bragt noget til NTT, der virker.

For de har jo nærmest vundet flere løb under Bjarne Riis, end de har gjort i hele holdets levetid.

Netop tid er det, han skal bruge. Han har nok ikke haft den største indflydelse på de ryttere, der er på holdet nu.

Giacomo Nizzolo (th.) er den eneste, der har leveret topresultater hos NTT Pro Cycling den seneste tid. Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Giacomo Nizzolo (th.) er den eneste, der har leveret topresultater hos NTT Pro Cycling den seneste tid. Foto: STUART FRANKLIN

Med tiden får han muligheden for at konstruere holdet med de brikker, som han mener passer og har brug for. Så tror jeg, at man vil se en endnu større fremgang i resultaterne og hos NTT som hold.

Men jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at have høje forventninger til NTT-projektet.

Jeg håber, at det lykkes at få en dansk sponsor ombord, som kan gøre, at der er økonomi på holdet til at gøre noget rigtig godt.

Så kan Bjarne få fingrene i de ryttere, han kunne tænke sig og købe den stjerne, der mangler.

Det gælder om at undgå at hælde penge ud af vinduet efter fallerede stjerner, som man for eksempel gjorde det med Cavendish.

Der er dog ingen tvivl om, at en stjerne eller en erfaren rytter ville pynte på og løfte holdet.

NTT besidder en masse unge ryttere, som mangler nogen at se op til. Som ung tror jeg, at det er vigtigt, at man lærer at køre for en rigtig kaptajn og ser, hvordan man gør det arbejde.

Så undgår man at sende otte cowboys ud på en etape.