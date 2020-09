Kære Søren Kragh Andersen,

Du har skrevet dansk cykelhistorie!

Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har set så overbevisende en dansk præstation ved Tour de France.

Efter din første sejr skrev jeg, at det var kæmpe stort. Det her er kæmpe, kæmpe stort.

I dag viser Søren Kragh Andersen, at han er Tourens bedste til at fange præcis dét øjeblik.

At skrive sig ind i historiebøgerne i så ung en alder er fuldstændig unikt, og så kører Søren Kragh Andersen kun Tour de France for tredje gang. Og jeg under ham sejren mere end nogen anden.

Sidste år havde han en vanvittig svær Tour, hvor han endte med at udgå efter at have lidt som et svin gennem mange etaper. Nu ser det ud som om, at alt spiller. Det er en kæmpe succes.

Jeg kender Søren godt. Han er alt for beskeden i forhold til sine egne styrker og hvor god en cykelrytter, han egentlig er. Det her må være en øjenåbner for ham.

Han er blandt de aller, aller bedste på den type etaper, som vi så i dag. I absolut verdensklasse.

Cycling - Tour de France - Stage 19 - Bourg-en-Bresse to Champagnole - France - September 18, 2020. Team Sunweb rider Soren Kragh Andersen of Denmark wins the stage. REUTERS/Benoit Tessier/Pool Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 19 - Bourg-en-Bresse to Champagnole - France - September 18, 2020. Team Sunweb rider Soren Kragh Andersen of Denmark wins the stage. REUTERS/Benoit Tessier/Pool Foto: BENOIT TESSIER

Det var sindssygt godt kørt, og igen i dag finder han det helt rigtige moment til at lave sit dræberhug på. Igen viser han, at han er en klog cykelrytter. Igen er han taktisk eminent.

Men nu snyder han de bedste for anden gang, og man kan ikke længere bruge undskyldningen om, at de andre ryttere ikke holdt øje med ham. For de har allesammen vidst, at han var hamrende giftig. Alligevel smadrede han al konkurrence.

Han nævner endda, at Matteo Trentins angreb kort forinden var hamrende hårdt. Alle var lidt på pumperne dér, og man skal virkelig være en hård hund for at hugge til, selvom benene gør ondt. Man kan nemt få lidt ondt af sig selv. Det havde Søren ikke.

I dag viser Søren Kragh Andersen, at han er Tourens bedste til at fange præcis dét øjeblik, det dér moment, hvor han kan køre fra og jorde modstanderne. Ingen andre har gjort det på den måde.

Selvfølgelig skal man have benene til at køre væk, men hans timing er fuldstændig eklatant god.

Sidste år flyttede Søren til Monaco, hvor jeg også bor. Der er mange ting, der har ændret sig, og inden Tour de France var han i tvivl om, hvorvidt han gjorde de rigtige ting.

Det kan man tvivle på, hvis tingene ikke kører. Men en Tour som denne her må mane AL tvivl til jorden og give ham svar på det. Jo Søren, du har gjort tingene rigtigt.

Begge Sørens ben kører hamrende hurtigt, men de er også plantet godt og grundigt i jorden. Søren er utrolig beskeden, han har ikke så høje tanker om sig selv. Men det kunne han sagtens have.

Team Sunweb rider Denmark's Soren Kragh Andersen rides ahead during the 19th stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, 160 km between Bourg-en-Bresse and Champagnole, on September 18, 2020. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Team Sunweb rider Denmark's Soren Kragh Andersen rides ahead during the 19th stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, 160 km between Bourg-en-Bresse and Champagnole, on September 18, 2020. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Tit og ofte har vi snakket om, at han skal tro mere på sig selv, og jeg har forsøgt at sige det til ham. Selvom jeg måske ikke er det bedste eksempel selv.

Men min kone Loulou, som er bedste venner med Sørens kæreste, har ofte sagt det til Søren. Loulou ser meget cykelløb, og hun har altså været efter ham nogle gange.

'Du skal tro mere på dig selv!' har hun sagt til ham. Igen og igen.

Hans første etapesejr i løbet var virkelig vigtig for ham. Den har vist ham, at han er blandt de allerbedste i Touren på denne her type etaper. Den har vist ham, at det kan lade sig gøre.

I dag kører han med en helt vild ro og angriber 16 kilometer udefra. Han ved godt, at han allerede har en etapesejr i lommen, og så går det nok, hvis ikke det lykkes.

Søren og jeg træner ofte sammen, og jeg har kunnet se, at han har været godt kørende. Han har en enorm motor.

Det er godt, at der mest er bjerge i terrænet omkring Monaco.

Havde vi trænet sammen i Luxembourg, havde jeg haft svært ved at følge med ham.