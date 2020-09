Ørnen og Fuglen – på et og samme hold!

Ideen om et dansk cykelhold anført af Jakob Fuglsang og ledet af Bjarne Riis, når Tour de France i 2022 begynder i København, kan få de fleste danske cykelfans til at slikke sig om munden.

Ørnen fra Herning har da også tidligere rakt ud efter verdensstjernen Fuglsang, men sidste sommer valgte den 35-årige dansker at forlænge med Astana i stedet for at kaste sig ud i et usikkert eventyr med Bjarne Riis.

Den prioritering er Astana-rytteren meget tilfreds med i dag, og der er ingen udsigter til, at Jakob Fuglsang er på vej til Riis' blå tropper på Team NTT.

»Hvis du ser på holdet, som det er nu, er det ikke så spændende. Hvis du sætter mig ind på det hold, har jeg det sådan: 'Hvem skal hjælpe mig?'. Nizzolo er ikke en mand, jeg kan bruge til noget, selv om han kører stærkt,« siger Jakob Fuglsang og fortsætter:

»For mit vedkommende ville jeg være alene – ingen ville kunne hjælpe mig. Derfor ville det ikke være interessant. Eller spændende. For så ville jeg ikke have opbakning. Så det nuværende setup passer ikke til mig. Holdet er ikke stærkt nok.«

Jakob Fuglsang viser i øjeblikket noget, der minder om karrierens bedste form. Han ved, at det er nu, resultaterne skal leveres.

Det store mål er sejren i efterårets Giro d'Italia. Derfor nytter det ikke noget med en romantisk tilgang til et dansk eventyr – det handler først og fremmest om kvaliteten af kollegerne.

Jakob Fuglsang og Bjarne Riis har tidligere samarbejdet – her i 2010. De to taler fortsat ofte sammen, men Fuglsang vurderer ikke, at det er attraktivt for ham at slutte sig til Riis' blå NTT-tropper. Foto: Henning Bagger

»En ting er, at et dansk hold kunne være interessant, og det kunne være spændende, men for mit vedkommende lige nu skal det være mere end bare et hold med dansk islæt. Der skal være nogle ryttere, som kan hjælpe mig,« siger Jakob Fuglsang.

Danskeren, der er bosat i Monaco, har fortsat et år tilbage af sin kontrakt med Astana. For en måned siden forklarede Fuglsangs agent, Moreno Nicoletti, til B.T., at flere storhold allerede er ude med snøren efter danskeren.

Men meget tyder på, han slutter karrieren hos Astana. På et hold, hvor der er styr på organisationen… Og fred og ro – eksempelvis fra den danske presse.

»Hvis jeg selv kunne vælge, ved jeg faktisk ikke, hvad jeg ville foretrække. Et dansk hold, når Touren starter i Danmark, eller et udenlandsk hold som Astana, der er fløjtende ligeglade med dansk presse … Det kan godt være, at det ville være bedre for mig på Astana,« griner Jakob Fuglsang.

Jakob Fuglsang kommer ikke til at jagte den gule trøje i år – i stedet er det store mål Giro d'Italia. På Bt.dk kan du opleve Jakob Fuglsang som Tour-ekspert. Foto: Simon Baungård Thomsen

Danskeren vil dog ikke endegyldigt lukke døren for Bjarne Riis.

»Der kan ske så meget. Et hold kan være helt forandret på et år. Det kan være, at NTT får fingrene i en komet næste år, som bare skyder derudad. Så lykkes tingene for dem, og så ser det helt anderledes ud,« siger Jakob Fuglsang.