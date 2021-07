Jakob Fuglsang er efterhånden en af de garvede ryttere i feltet.

Med sine 36 år er Astana-Premier Tech-stjernen en af de ældste i årets Tour de France, og han har en besked til den vilde ungdom.

Indimellem behøver man ikke køre så hensynsløst, som det er tilfældet. Især når der – ligesom i disse dage – bliver kørt nedkørsel på drivvåde veje efter litervis af regn.

»Når det går nedad, føler jeg mig lidt som en gammel mand,« erkender Jakob Fuglsang.

Jakob Fuglsang kæmpede sig igennem søndagens våde etape. Foto: Daniel Cole Vis mere Jakob Fuglsang kæmpede sig igennem søndagens våde etape. Foto: Daniel Cole

»Men når jeg ser rytterne, der ryger rundt til højre og venstre foran mig, så tænker jeg én ting: 'Slap nu af, altså!'«

Årets første Tour de France-etaper bød på ualmindeligt mange ubehagelige og uhyggelige styrt, og det ser Fuglsang gerne, at vi undgår fremover.

»Vi skal allesammen helskindet ned,« lyder det fra den danske veteran.

Jakob Fuglsang er for første gang i lang tid til Tour de France uden at have ambitioner i det samlede klassement.

I stedet vil han gå efter etapesejre og køre sig i form til OL i Tokyo sidst på måneden, hvor ambitionen er guldmedaljen.

Søndag forlod superstjernen Mathieu van der Poel Tour de France for at forberede sig på mountainbikediscplinen til OL, men samme planer har Fuglsang ikke umiddelbart.

»Jeg regner med at fuldføre løbet. Men jeg kører ikke klassement,« lyder det fra Jakob Fuglsang.

Mandag får feltets ryttere en velfortjent hviledag.