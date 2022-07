Lyt til artiklen

Jakob Fuglsang er ude af Tour de France 2022.

Med et brækket ribben var det for smertefuldt at sætte sig op på cyklen og fortsætte.

Og det ærgerlige exit har måske sat lidt tanker i gang hos den garvede cykelrytter. For over for TV 2 Sport forklarer han, at ham og Touren nok aldrig bliver gode venner.

»Jeg ved ikke, om jeg har kørt mit sidste Tour de France. Det vil tiden vise. Men det er ikke, fordi Touren ligefrem står øverst på ønskelisten næste år. Jeg er glad for, jeg kørte i år og fik starten i Danmark med, men det er ikke sikkert, jeg kommer tilbage til Tour de France,« siger han og fortsætter:

»Jeg siger ikke, jeg aldrig vil stille til start igen, inden jeg stopper karrieren, men som jeg har det lige nu, tror jeg, at jeg satser på Giroen i stedet for Touren næste år.«

En af jakob Fuglsangs helt store målsætninger var en etapesejr ved dette års Tour de France.

Men den drøm er nu fuldstændig smadret.

I en pressemeddelelse fra danskerens hold Israel – Premier Tech-stjerne, forklarer han sine overvejelser omkring sit exit.

»Selvfølgelig er jeg skuffet. Jeg har prøvet at køre løb med et brækket ribben før og kæmpe mig igennem det og klare det hele vejen til slutningen. Men i dette tilfælde ved jeg, at jeg ikke har noget at vinde ved at prøve at holde det ud, så det er bedre at trække stikket, tage hjem og komme sig,« forklarer han og fortsætter:



»Jeg ved, at det er for smertefuldt at fortsætte, så det er min eneste mulighed. Jeg håber, at holdet kan fortsætte det gode arbejde. Der venter nogle hårde etaper, men de vil blive ved med at kæmpe til slutningen og forhåbentlig få endnu en etapesejr. «